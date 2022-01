Unikátní balet, nový Cyrano, konečně Sting. Brno čeká bohatý kulturní rok

Na co se těšit v jihomoravském sportu Centrem olympijského dění bude opět Brno. V areálu Nové Zbrojovky se od 4. do 20. února uskuteční Olympijský festival, kde návštěvníky čekají přenosy z Pekingu, možnost vyzkoušet si zimní sporty a snad i vítání medailistů, jaké Brno zažilo loni v létě na Riviéře s úspěšnými sportovci z Tokia.

Z jihomoravských sportovců zatím právo startu v Pekingu vybojovali Michal a Eliška Březinovi v krasobruslení jednotlivců a sourozenci Filip a Natálie Taschlerovi v soutěži krasobruslařských tanečních párů.

Fotbaloví fanoušci se upínají k 14. květnu. Ten den končí 2. liga, v níž Zbrojovka Brno útočí na přímý postup do nejvyšší soutěže a Líšeň se pokusí vybojovat účast v baráži o první ligu.

V hokejové extralize se po dvou sezonách znovu chystá play off s fanoušky na tribunách. Vyřazovací část začne předkolem 11. března, finále se hraje od 18. dubna.

Atletickou lahůdkou bude 25. a 26. června mistrovství republiky na opraveném stadionu v Hodoníně. Šampionát atletů do 23 let hostí na konci srpna vůbec poprvé Brno.