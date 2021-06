O uvolněné křeslo šéfa Svazu vinařů se už derou politici nebo bankéř

Jistá už je například kandidatura Františka Koudely, šéfa Znojemské Besedy a předsedy VOC Znojmo. Toho paradoxně nejdříve nominovali kolegové z Velkopavlovicka. „Ozvali se mi, jestli bych o tom neuvažoval. Za týden nato se ozvali z Čech – z Litoměřicka a Mělnicka,“ vysvětluje anabázi, která jeho nominaci předcházela.

„Beru to jako zhodnocení mé práce pro vinaře nejenom na Znojemsku, tak jsem na to kývl. A na to ještě přišlo pár hlasů ze Slovácka a ve finále se rozhodli i Znojmáci. Takže ty nominace se sešly,“ vysvětluje muž, který byl nedávno zvolen předsedou ODS Znojmo a kandiduje do Sněmovny jako lídr ODS za Znojemsko v koalici SPOLU. Obojí se podle něj může doplňovat.

„Je to přece jen funkce, která je ‚hodně politická‘, protože nás čekají opravdu výzvy, jež bude muset prezident ustát – například v jednáních s ministerstvem zdravotnictví a zemědělství,“ dodal Koudela.

Léta zkušeností z politiky chce ve funkci zúročit i vinař Petr Cibulka z Mikulova, další z kandidátů na prezidentské křeslo. „Chci využít znalostí z politického prostředí a nedopustit, aby náš cech trpěl nápady, jako je zavedení spotřební daně nebo zákaz reklamy na alkohol,“ naznačil muž, který působil v minulosti například jako poradce Vlastimila Tlustého na ministerstvu financí.

Dříve vlastnil rozsáhlý hotel v Lednici, v posledních letech se ale věnuje výhradně vinařství, s rodinou opravil historický zámeček Portz Insel v blízkosti Mikulova. Věří, že by mu byly nápomocny i zkušenosti z politického marketingu.

Velkobílovičtí vinaři nominovali Lubomíra Maťáka, ředitele finančního centra Komerční banky a také majitele mladého vinařství s tradicí čtyř generací. Ten svůj zájem postavit se do čela největšího vinařského uskupení potvrdil. S čím chce do volby prezidenta jít, už ale upřesnit nechtěl. „Vyjádřím se nejdříve na valné hromadě,“ uvedl pouze.

Naopak ze hry vypadlo jméno šéfky Sonberku Dagmar Fialové. Tu oslovili přímo lidé z vedení Svazu vinařů. „Byla jsem z té nabídky velmi překvapená a udělala mi velkou radost. Ale rozhodla jsem se, že pro takovou funkci potřebuji ještě nasbírat zkušenosti a zatím ji přijímat nebudu,“ komentuje to žena, která loni dokázala Sonberk přivézt k titulu Vinařství roku.

Další jména zřejmě ještě přibudou. Nominace Svaz vinařů přijímá nejpozději pět dnů před konáním valné hromady. Dosavadní prezident Tibor Nyitray chce skončit k 30. červnu.