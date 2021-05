Prezident Svazu vinařů Nyitray končí, jeho nástupce čeká bitva o reklamu

„Není za tím nic tragického, ani trestného,“ směje se muž, který do funkce prezidenta Svazu vinařů nastoupil v roce 2012. Jak říká, devět let už bylo dost.



„Dlouho jsem o tom uvažoval. Čekají nás různé výzvy, na které je potřeba spousta energie. A já už jsem si dost takových válek odehrál. Cítím, že bych to už nedokázal tak, jak by to mělo být. Musím dát prostor někomu mladšímu,“ vysvětluje Nyitray.



Skončit chce nejpozději do 30. června, ale i dříve, konkrétně do nejbližší valné hromady. Do jejího konání by měla členská základna předložit návrhy na kandidáty na nového prezidenta spolku. Termín ale zatím vzhledem k epidemiologické situaci nebyl stanoven.

Na jeho nástupce čekají nelehké bitvy. Podle Nyitraye se v rámci hledání záplat na díry v rozpočtu objevují snahy na zvyšování daní. A mluví se i o možnosti zavést spotřební daň na víno.



„Už v minulosti jsme přitom prokázali, že státu to ekonomicky nic nepřinese, jen to velice rozkýve obor, který není jen o výrobě alkoholického nápoje, ale je to kulturní, historický a společenský fenomén. Jakékoliv umělé navyšování ceny v tvrdé zahraniční konkurenci by velmi ohrozilo tento obor a pracovní příležitosti tisíců a desetitisíců lidí,“ domnívá se.

Navazování vztahů s novými poslanci

Dalším úkolem nového prezidenta Svazu vinařů bude bojovat proti omezení propagace vín v souvislosti s plánovanou novelou zákona o regulaci reklamy, na které pracuje ministerstvo zdravotnictví. Ta by měla zpřísnit pravidla pro reklamu na alkoholické nápoje. Nemožnost propagovat víno a akce s ním spojené, by obor velmi zasáhla.

„Důležité bude také navázat dobré pracovní a osobní vztahy s novým vedením ministerstva zemědělství. A také s novými poslanci, kteří nebudou v obraze. I já jsem toto zažil a vím, že to není úplně jednoduché,“ poznamenal Nyitray.

Ten během svého prezidentování mimo jiné nastartoval boj proti černému trhu s vínem a do vlády protlačil novelu vinařského zákona, která zásadně zpřísňuje prodej dovozového vína.



Vinaři v této době začali používat záklopky s českou vlajkou, s podporou Evropské unie rozšiřují vinohrady novými výsadbami a prosazují se se svými víny v zahraničních soutěžích.

Evropa začala brát tuzemské vinařství vážně. Zasedá u nás AREV (Sdružení evropských vinařských regionů), do Brna se podařilo přivést jednu z největších světových soutěží Concours Mondial de Bruxelles a pravidelně se koná Oenoforum – jediná soutěž v České republice pod hlavičkou mezinárodní a mezivládní organizace OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, pozn. red.).

„Důležité je i to, že se nám daří připravovat se na generační výměnu tím, že se do orgánů Svazu vinařů, ale i Vinařského fondu a Národního vinařského centra prosadilo mnoho nových mladých tváří, což je velmi pozitivní pro budoucí vývoj. Proto bych ocenil, kdyby se podařilo najít na mou pozici kandidáta, který by byl o generaci níž než já na prahu šedesátky,“ uzavírá Tibor Nyitray.