Soud zpřísnil trest lékaři, který chyboval při záchraně chlapce. Hoch zemřel

Neštěstí se stalo v srpnu 2014, kdy na chlapce spadla kovová hokejová branka. Chlapce nejdříve převezli do nemocnice v Hodoníně, kde se jeho stav nadále zhoršoval, rozhodnuto poté bylo o převozu do brněnské Dětské nemocnice.

Městský soud v Brně ve věci rozhodoval loni v červnu, muže uznal vinným z usmrcení z nedbalosti a uložil mu trest 12 měsíců podmíněně odložených na 18 měsíců.

Proti rozsudku se odvolal jak lékař, tak i státní zástupce, který požadoval přísnější trest.

Podle rozsudku lékař řešil zdravotní stav chlapce nesprávně, protože jej pouze pozoroval a neuvedl ho do umělého spánku a nezahájil plicní ventilaci. Hoch poté upadl do ještě horšího šokového stavu. Při příjezdu do Dětské nemocnice navíc chybně sdělil, že chlapci spadla branka na hlavu, a ne na hrudník, jak tomu bylo ve skutečnosti a jak mu to i opakovaně sdělila matka chlapce v sanitce. Podle tohoto lékařova sdělení se pak odvíjela léčba v nemocnici, kde chlapec na následky poranění zemřel.

Lékařův obhájce uvedl, že nebylo prokázáno, že mezi jednáním obžalovaného a úmrtím poškozeného byla příčinná souvislost. „Bohužel by nezletilý podle našeho názoru zemřel i při jakémkoliv jiném postupu, který by obžalovaný zvolil,“ uvedl obhájce, který navrhoval zproštění obžaloby. Lékař sám se nevyjádřil.

Státní zástupce požadoval zpřísnění trestu ve formě peněžitého trestu a zákaz výkonu činnosti. Odvolací soud rozsudek městského soudu potvrdil a obžalobě částečně vyhověl, když muži na dva roky zakázal činnost výkonu povolání lékaře na odborných pracovištích nemocnic po celé republice, konkrétně na ARO a JIP. Odsouzený tak může nadále pracovat jako lékař na jiných odděleních.

Soudce Petr Hlavina uvedl, že není pochyb o vině obžalovaného, kdy přímé i nepřímé důkazy jasně ukazují k pochybení lékaře. „Je sice pravda, že poranění srdce bylo neobvyklé, a šance na přežití, i s případným operačním zákrokem byla 30 až 40 procent, ale ta šance tu byla. Avšak nesprávným postupem se tato šance vytratila,“ řekl soudce s tím, že právě umělý spánek by ulevil srdci a následně pak nemuselo dojít k jeho zástavě.

Chlapci podle soudu uškodilo i nadměrné podávání tekutin v posledních tří hodinách jeho léčby, které obžalovaný předepsal. Podle posudku to vedlo k dalšímu zhoršení šokového stavu.

Podle soudce je trest na samé nejnižší hranici trestu a nelze jej proto považovat za přísný nebo nadměrně přísný.