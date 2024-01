Ukrajince soudí za vraždu. Eskalaci konfliktu chtěli Romové, vypověděl svědek

Hned první ze svědků, třicetiletý P. S., popsal osudový konflikt tak, že na jeho eskalaci měla větší zájem skupinka Romů. „Ukrajinci byli s panem obžalovaným, snažili se jej z konfliktu dostat pryč. Eskalaci podle mě chtěli lidé z romské skupinky, ale i tam se snažili někteří potyčku uklidňovat,“ vypověděl.

Na svědectví P. S. trval státní zástupce. Svědek uvedl, že nastoupil do tramvaje, jedoucí na přehradu, kde byl už hluk. „Byla tam větší skupinka, která dělala velký nepořádek a velmi hlasitá hudby. Kdo přesně tam byl, to nevím. Snažil jsem se nezapojovat do konfliktů, otočil jsem se raději zády. Eskalovalo to, jak jsme vystoupili na přehradě. Jeden ze skupinky říkal, že vystoupí jiným vstupem z tramvaje, že nechce problémy. Čekal jsem na přátele, mezitím začala potyčka mezi panem obžalovaným a tou větší skupinkou z tramvaje. Byly tam pěstní údery, které přicházely z velké skupinky. Pobodání se stalo až později, až v kopci. Viděl jsem, jak si dává obžalovaný nůž do pouzdra. Konflikt byl jeden na zastávce, znovu pokračoval v kopci. Nepřipadalo mi to, že by se pan obžalovaný chtěl rvát,“ sdělil svědek.

Po pádu Ukrajinec podle svědka P. S. přešel do ofenzivy. Ale zároveň jeho údery považuje za obranné. Konflikt podle něj nevyvolal.

Romský mladík Nicolas Z., který na následky bodnutí zemřel, se podle jeho výpovědi aktivně zapojil do konfliktu. Měl prý přeskočit zábradlí kolem chodníčku, na němž se potyčka odehrávala. „A právě pak znovu začal konflikt. Pan obžalovaný pak byl najednou na zemi, viděl jsem, jak padá. Byl tam pěstní souboj, ale specifický neumím být. Trvalo to asi ani ne minutu. Zahlédl jsem, jak (obžalovaný) schovává nůž. Nedokážu říct, kolik lidí v potyčce bylo. Jak pan obžalovaný schoval nůž, skupinka Romů pak šla pryč, skupinka Ukrajinců, kteří tam byli, se vraceli na zastávku. Později jsem u stánku viděl klučinu, který ležel bezvládně na zemi. Policie přišla až po celém konfliktu. Pan obžalovaný seděl na trávníku, asi mu začalo docházet, co se stalo,“ popsal událost svědek Sapák.

Ukrajinci hrozí až osmnáct let

Případ budí velkou pozornost, protože tragická událost loni v červnu vyvolala napětí mezi ukrajinskou a romskou menšinou v Česku. Rohozinovi hrozí až 18 let vězení, stíhán je na svobodě.

Osmatřicetiletý Ukrajinec při prvním soudním stání v prosinci vypověděl, že se bránil agresi skupinky Romů. Poškození, kteří jsou zároveň svědky, přiznali, že Rohozina napadli, protože je podle nich vyprovokoval.

Svár odstartoval v tramvaji, kde Rohozin podle spisu napomenul hlučné mladíky, kteří dělali nepořádek. Ti si na něj následně počkali na zastávce, kde on i oni vystupovali, a pustili se do něj pěstmi.

„Chtěl jsem je vylekat, už jsem nevěděl, co podniknu. Ale vzpomněl jsem si, že mám v boční kapse batohu nůž na nakrájení sýru a masa. Chtěl jsem ho před nimi ukázat, abych upoutal pozornost. Prudce jsem vstal a párkrát nožem švihnul ve vzduchu. Uslyšel jsem výkřik, překvapilo mě to, necítil jsem odpor,“ uvedl Rohozin.

O tom, že někoho zasáhl, se prý dozvěděl až po zadržení policisty. Nikolas Z. po zásahu nožem zemřel, další z útočníků utrpěl lehčí zranění.

První soudní líčení v prosinci provázela mimořádná bezpečnostní opatření. Při dnešním pokračování by měli dopoledne promluvit svědci, jejichž výpověď státní zástupce považuje za klíčovou. Měli by vnést do věci nestranný pohled. Obžalovaný i oba poškození totiž událost z loňského června popisují odlišně. Odpoledne jsou v plánu výslechy soudních znalců z oboru psychiatrie a soudního lékařství.

Termín hlavního líčení je vypsán i na pátek, předsedkyně senátu Dita Řepková avizovala, že zaznít by mohly závěrečné řeči, případně i rozhodnutí ve věci. Pokud by rozsudek nepadl, odročil by soud jednání už jen za tímto účelem.