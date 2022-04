Dcera se nepřipojovala k distanční výuce, matka dostala rok a půl vězení

Více než 650 vyučovacích hodin zameškala v loňském školním roce žákyně deváté třídy jedné z brněnských škol. Její matka nedohlédla na to, aby se připojovala k distanční výuce. Ženu za to soud poslal na rok a půl do vězení.