Herečka, která je tady vždy pro druhé. Haváčová pomáhala v sirotčinci i nemocnici

V něm poprvé okusí místní jeviště, a to v Mahenově divadle v představení Tři sestry, jež bude mít premiéru 27. října. Přestože pochází z Vyškova a vystudovala činohru na JAMU, v Brně nikdy nehrála.

„Hned po škole jsem odešla do angažmá do ostravského Divadla Petra Bezruče, které mi nabídl režisér Štěpán Pácl. A právě on mě teď pozval na hostování do Národního divadla Brno v Čechovových Třech sestrách,“ objasňuje Haváčová, že se v roli Máši bude alternovat s Eliškou Zbrankovou, která je těhotná.

Čechovovo drama z roku 1900 je podle ní zaměřené na nenaplněné lidské osudy poháněné individualismem a sobectvím. Každá ze tří sester má svůj vnitřní svět.