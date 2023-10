Addamsovi jsou jako rodina dokonalí, jen k tomu loví krysy, říká režisér

„Je to magické, chutné a trochu hororové. Ale každý, kdo jde na Addams Family, ví, že nejde přímo o horor,“ vystihuje režisér muzikálu Stanislav Slovák.

Diváci se podle něj mohou těšit na velmi vtipnou, ironickou a lehce hororovou podívanou pro celou rodinu s notnou dávkou nadsázky a skvělými melodiemi. „Hudba je v tomto díle opravdu nesmírně hravá,“ dodává. Protože jde o zavedenou značku, rozhodli se v divadle ponechat anglický název a titul uvádějí jako The Addams Family.

Podobně jako v seriálu Wednesday, který loni uvedl Netflix a u diváků se stal velmi úspěšným, se většina děje točí právě kolem dcery Addamsových.

Každodenní hrůzostrašná rutina rodiny se razantně změní, když mladá Wednesday přivede představit svého nového přítele Lucase. Ba co víc, na návštěvu do této démonické domácnosti mají zavítat i Lucasovi rodiče a zamilovaná Wednesday, která je jako vyměněná, požaduje po svých příbuzných, aby se chovali normálně. Jako normální lidé – tedy úplně jinak, než na co jsou zvyklí.

„Vidíme tady střet normální americké rodiny versus Addamsových. Přitom právě Addamsovi jsou dokonalí, co se týče základních lidských ctností. Mají se rádi, nelžou si, jen k tomu loví krysy a provádějí další nepochopitelné podivnosti,“ poznamenává s úsměvem Slovák. Každý divák si prý na jevišti najde svou postavičku, se kterou se dokáže identifikovat.

Divadelníci zachovají reálie příběhu. Děj se tedy odehrává v New Yorku, většinou v domě Addamsových, případně na blízkém hřbitově a v Central Parku.

Humor je skrytý ve slovíčkách

Muzikálová adaptace vyšla z dílny broadwayských matadorů Marshalla Brickmana – mimo jiné stálého spolupracovníka Woodyho Allena – a Ricka Elice, kteří napsali libreto. Hudbu a písňové texty stvořil Andrew Lippa, autor písní k muzikálu Velká ryba, který měl českou premiéru právě v Městském divadle Brno letos v dubnu.

Oproti představení, které v roce 2014 uvedlo Hudební divadlo Karlín, si brněnský soubor objednal nový překlad. O ten se postarala Zuzana Čtveráčková.

„Když si odmyslíte černou, veškerou havěť, pavučiny a další, dostáváte obrázek šťastné americké rodinky, ve které je ale vždy něco špatně. Dělají podivné věci a specificky mluví. Humor je skrytý ve slovíčkách, postavy se oslovují třeba pavoučku nebo tarantulko,“ okomentovala Čtveráčková s tím, že některé narážky na americké reálie museli upravit, aby je přijal a pochopil český divák.

Z osobností, jež postavám vdechnou život, se diváci mohou těšit na Svetlanu Janotovou, Andreu Zelovou, Alana Novotného, Esther Mertovou, Oldřicha Smysla, Roberta Jíchu či Adama a Josefa Gazdíka. Divadlo titul na repertoár nasadí v dušičkovém období. „Třicítka dosud zveřejněných repríz je už prakticky vyprodaná,“ těší režiséra.