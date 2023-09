Hamlet mě vyléčil, ale sám bych do toho ve čtyřiceti nešel, říká Isteník

Režisér a principál Městského divadla Brno Stanislav Moša svěřil roli Hamleta jako dvojjediné bytosti rovnou dvěma hercům: Michalu Isteníkovi a o generaci mladšímu Martinu Mihálovi.

„Ze začátku to vypadalo jako výhoda, že to bude snazší. Naučit se ty tisíce veršů dá zabrat. Ale výhoda to určitě není, po technické stránce je to možná mnohem těžší,“ přibližuje Isteník.

„Hrát jednu postavu ve dvou je strašně zajímavé, z monologu je najednou dialog. Držíme spolu myšlenkovou kontinuitu a konfrontujeme sebe i naše myšlenky, jestli jsou, nebo nejsou nosné.“