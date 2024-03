Příměstské autobusy si přepnou semafory v Brně na zelenou, zkrátí zpoždění

Rychlejší spojení získají i lidé z periferií kraje Kdo se vydá autobusem z Velkých Opatovic v severním cípu Jihomoravského kraje do Brna, musí se připravit na téměř dvouhodinovou cestu, při níž se mu naskytne exkurze do mnoha obcí Malé Hané. Právě zajíždění do malých vesniček prodlužuje dobu jízdy nejvíc. Společnost Kordis koordinující dopravu v kraji nyní chystá vylepšení spojení i pro takto odlehlé periferie. Umožní to ministerstvem dopravy připravovaná změna zákona přinášející systém poptávkové dopravy, která se dá přirovnat k využívání taxíku. Cestující z malých obcí na základě objednávky přes aplikaci či telefonát objede menší dodávka a doveze je na místo určení. Na rozdíl od taxislužby v ní však bude platit stejné jízdné jako jinde v regionu. „Institut poptávkové dopravy chceme zahrnout do chystané novely zákona o silniční dopravě. V následujícím období bude novela zaslána do meziresortního připomínkového řízení,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Kdy by mohla novela vejít v platnost, už neupřesnil. Opatření bude v praxi znamenat, že autobus na cestě z Velkých Opatovic do Letovic na Blanensku už nezamíří do menších obcí jako třeba Bezděčí, ale pojede přímo do cílového města, čímž ušetří čas. „Cesta z Velkých Opatovic do Brna by s přestupem na rychlík v Letovicích trvala něco málo přes hodinu,“ nastínil ředitel Kordisu Jiří Horský. Podle něj panuje podobná situace i jinde v Jihomoravském kraji, kde jsou roztroušené malé obce, v nichž nastupuje do autobusů jen pár cestujících za den. Příliš pohodlný není ani fakt, že do některých obcí zajíždí autobus třeba jen dvakrát denně.