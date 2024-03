Čeští zákazníci občas zírají, k zákuskům po francouzsku je třeba se projíst

„Přirovnávám to k tomu, když jdete do klenotnictví a z vitríny si vybíráte hezké šperky. Francouzská cukrárna je v tomto podobná, akorát si vybíráte zákusky, které si pak odnesete s sebou, třeba na oslavu. Jsou složité a promyšlené, měly by být krásné na pohled i dobře chutnat,“ říká Tereza Pachtová z cukrárny Future Sailors sídlící v brněnské ulici Rumiště.

Mezi vášně osmadvacetileté brněnské rodačky patří nevšední párování chutí, které u českých zákazníků mohou vyžadovat trošku odvahy. V poslední době si velmi oblíbila květinové příchutě. „Dalo by se říct, že to jsou takové parfémy, kterými můžete zákusek přikrášlit. Ale některé z nich jsou specifické, takže když na ně nejste zvyklí, tak je potřeba se do nich trochu ‚projíst‘,“ směje se.

„Ráda si hraju a používám kombinace, nechci říkat zvláštní, ale pořád pro spoustu zákazníků odvážné. Zase až tak odvázat se ale nemůžu, musím s těmito chutěmi opatrně,“ líčí Pachtová. Mezi zákazníky totiž vítězí klasičtější chutě, například malinová tartaletka a karamelovo-arašídový eclair.

Mezi nevšední kombinace, které Pachtová využívá, patří například spojení manga s růží, fialky s borůvkou nebo černého čaje s citrusy, na Zelený čtvrtek pak třeba pistácie s pomerančovým květem.

„Francouzské cukrárny dělají na Velikonoce limitované elegantní dezerty třeba ve tvaru vajíček, čokoládových soch, co vypadají jako slepičky, či přímo vejce plněné dalšími bonbonky nebo krémy. Já udělám velikonoční hnízdečko, oblíbenou variaci na francouzský zákusek Mont Blanc a pak mám ještě speciální zákusek, co dělám jen na Velikonoce – granátové vejce,“ popisuje cukrářka.

Různé druhy třtinového cukru

V zákuscích mohou zákazníci najít také koření, například timut. „To je velmi voňavý druh pepře a dobře chutná s červeným pomerančem. Musíte vždy najít druhou surovinu, se kterou ta první vytvoří dohromady něco super. Často se chutě dobře propojí, že ani nevíte, která ze surovin je která,“ odhaluje Pachtová.

Příprava zákusků trvá i několik dní. „Zaměřuji se spíše na kvalitu než na kvantitu. Ve vitríně tak máme třeba šest až deset druhů a prezentujeme je vedle sebe tak, aby si je zákazníci mohli prohlédnout ze všech úhlů. Nabídka je pokaždé jiná, všechny zákusky připravuji jenom já,“ přibližuje Pachtová.

Základní cukrářské postupy se podle ní ve Francii příliš neliší, klíčové jsou však kvalitní suroviny. Některé z nich si proto objednává ze zahraničí, třeba různé druhy třtinového cukru.

„Ty jsem se naučila používat díky sušenkovému kurzu s ikonickým francouzským cukrářem, velkou kapacitou v oboru Philippem Conticini. Fascinovalo mě, kolik existuje různých druhů cukru, které se tady ani nedají sehnat,“ ilustruje Brňanka.

Zákusek nemá konzumenta zničit

Cílem přitom je, aby byly zákusky chuťově vyvážené a lehké. „Tedy aby vás zákusek nezničil. Mám pocit, že tak to často bohužel pořád ještě u nás je,“ myslí si.

A jak dosáhnout toho, aby člověk po dezertu „neodpadl“? Podle Pachtové jde o mix faktorů, jedním z nich je i množství cukru.

„S ním se to nemusí přehánět. A poté je potřeba nechat vždy vyvstat hlavní surovinu zákusku. V Česku se hodně používají v lepším případě máslové krémy nebo i mascarpone. To je u nás oblíbené, ale je to paradox, protože je to hodně tučné. Když dáte do jednoho zákusku tunu mascarpone a pak ještě třeba smetanu, tak to taky výsledek ovlivní,“ upozorňuje.

Charakteristická pro Francouze je podle ní také práce s různými texturami. „V zákusku je tak třeba více vrstev. Jedna je křupavá, druhá měkká a další polotekutá. To mě taky hodně baví,“ líčí Pachtová.

Klasické české zákusky v její cukrárně sežene zákazník jen výjimečně. Neobvyklá nabídka některé kolemjdoucí, kteří do ní zavítají, překvapí. „Sem tam dělám kremrole, ale málokdy. Neodpustila jsem si linecké, to mám hodně ráda. Občas někdo přijde s očekáváním, že tu najde punčové řezy a špičky, ale to tu úplně není,“ uzavírá cukrářka.