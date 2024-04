Jižní Morava si hýčká turisty v karavanech. Najdou lepší kempy i program

Kdo vyrazí na dovolenou s obytňákem, neřeší plné hotely a penziony a všechno má po ruce. „Trochu jako mít v kapse zázemí domova, ale za dveřmi čeká každý den něco nového,“ láká Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava (CCRJM) turisty s heslem „objížděj, zažívej“.

Pro letošek nově připravila přehlednou mapu kempů pro karavany a obytné vozy. A taky pro tuhle specifickou skupinu cestovatelů objevila ty nejvíc extra. Všechno na vlastní kůži zažila trojice influencerů, každý měl jiný čtyřdenní plán. „Cestování obytňákem za tradicemi, folklorem a slováckými dobrotami je akční sranda i s dětmi. Ty sice nemůžou po cestě koštovat víno a pivo, ale ‚Baťák‘ a spol. je zabaví spolehlivě,“ zjistila například slovenská influencerka Adriana Žiačková na Slovácku.

Kdo chce jít ve stopách influencerů, najde v itineráři na webu centrály i jejich tipy, kde se dobře najíst, nakoupit lokální suroviny či jaké zážitky cestou neprošvihnout.

Ukázala se také výhoda kraje, kde hledání míst na nocleh není drama jako mnohde v zahraničí. I kvůli velkému zájmu o tento typ dovolené hejtmanství druhým rokem podporuje výstavbu nových karavanových stání. „Klientela je rok od roku početnější, jak známo, na výrobu obytňáku se čeká i roky. V poslední době nabývají rozměrů autobusu,“ usmívá se Veronika Horáková z kempu Olšovec v Jedovnicích na Blanensku, kde karavanová stání pořád rozšiřují, zatím na padesát míst s elektrickou přípojkou.

Zvyšují se i nároky. Jan a Lenka Zemánkovi z Mikulova cestují obytným vozem už čtvrt století a dobře vědí, co chtějí. V jejich městě taková služba chyběla, a tak rozjeli Camping Mikulov. „V tak velkém kraji, jako je ten Jihomoravský, bytostně chybí servisní místa na vylití chemické toalety a vypouštění šedé vody,“ vysvětlují, proč se zaměřují hlavně na vybavenost sociálního zařízení a čistotu.

100 karavanů dorazilo do jihomoravského kempu Apollo už na Velikonoce.

Stylovkou je také stellplatz pro víc než třicítku karavanů v těsném sousedství lednického vinařství Annovino s výhledem na lužní les a romantickou Dyji. Specialitou je tu lednice s přístupem k vínu 24 hodin denně, možnost prohlídek podniku, ochutnávky i třeba houpací koníci ze starých sudů pro děti.

Karavanisté se řídí hlavně předpovědí počasí. Třeba v lednickém kempu Apollo pro ně sezonu zahajovali na Velikonoce, kdy dorazila hned stovka karavanů, což je obrovské číslo. V dubnu a květnu navíc už jezdí do chatek děti na školní výlety, exkurze či cvičení v přírodě, takže kemp má nabito.

„Letos evidujeme extrémní zájem o možnost organizace školních výletů. Může za to celkové zdražování služeb napříč republikou. My jsme školám schopni nabídnout levné ceny ubytování, dvě tři stovky na osobu a noc,“ hlásí provozovatelka Lucie Lazová.

Camping Mikulov nabízí na kraji města sedmdesát míst pro karavany. (16. dubna 2024)

Také ATC Free Star ve Strachotíně na Břeclavsku v květnu a červnu školní výlety tak vytěžují, že na některé termíny už mají stopku. A díky počasí také otevřeli o pár týdnů dřív. „Pokud to půjde jako loni, bude to moc dobré. Bývali jsme vyloženě přeplnění na stany i karavany, stály všude, klienty jsme museli odmítat. Září a říjen se obvykle plní až v srpnu, ale už nyní to i tam vypadá slibně,“ říká za kemp Martina Konečná. Ta navíc pozoruje trend, kdy jsou lidé ochotni připlatit si za větší komfort. Loni přikoupili mobilheimy, už jich mají dvanáct. „Sice ze začátku trochu s obavami, ale opravdu se vyplatily a zájem většinou převyšuje nabídku,“ podotýká s tím, že letos o deset procent zdražili kvůli energiím, změnám v DPH či zvýšení poplatků i mezd.

2,2 milionu turistů v roce 2023 přicestovalo na jižní Moravu.

Cestovatele může těšit, že to tak není všude. V kempu Apollo o stejnou výši podražil bufet, ale ubytování zůstává na svém. Pobyt ve stanu tady vyjde na lidových 250 korun za noc. Právě nízká cena zvedá oblíbenost tohoto typu přespávání. „Lidé už mají zdražování dost, stejně tak my. Rozhodli jsme se proto, že ceny za ubytování necháme stejné jako v roce 2023,“ hlásí například Jiří Rulf, provozní ředitel areálu Výr ve Výrovicích na Znojemsku.

Všímá si, že za poslední dva roky se výrazně mění způsob rezervací. „Zákazníci čím dál častěji vyčkávají do poslední chvíle, především to platí u víkendových pobytů v penzionech. V případě přízně počasí jsou pak schopni taková místa obsadit během tří dnů až po střechu,“ popisuje.

Podobné je to i v chatách a chalupách. „Dřív jsem nešla pod pobyty kratší sedmi dnů, které lidé plánují víc dopředu, a pro mě jsou tyhle delší návštěvy samozřejmě snazší na následný úklid. Musela jsem se ale přizpůsobit poptávce a chatu dnes nabízím třeba jen na dvě noci,“ líčí Pavlína Mazalová, která pronajímá chatu ve Vranově nad Dyjí.

Že je délka pobytu návštěvníků přijíždějících na jih Moravy poměrně krátká a stále se snižuje, podnikatelé dobře vědí. Jde o trend, se kterým má bojovat i nová turistická MojaKarta, jež přináší výhody pro ty, co přespí déle než dvě noci.