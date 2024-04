Průjezd Opavou dál vázne, chytré řízení dopravy se stále nedaří vyladit

Problémem je napojení nových technologií na stávající systém řízení dopravy v Opavě – zhotovitel projektu, společnost AŽD Praha, se na něm nedohodl s jeho současným provozovatelem, firmou Patriot. Opava s ročním zpožděním a přes výhrady dílo převzala a od té doby řeší odstranění závad. Provoz v ulicích se dál komplikuje.

„Dva systémy, jak ten stávající, tak nový, spolu musí komunikovat, což se nedaří. Když dnes soutěžíte novou zakázku, tak musíte mít systémy otevřené tak, aby se do toho softwarově každý pomocí přechodových můstků dostal. V minulosti to tak nebylo. Spolupráce mezi společnostmi AŽD a Patriotem nezafungovala,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO) na jednání zastupitelů poté, co opozice o nefungující telematice vyvolala diskusi.

Dodal, že město jedná se zhotovitelem zakázky i s provozovatelem systému řízení. Toho dokonce vyzvalo, aby analyzoval nedostatky díla odevzdaného společností AŽD. Ač výstup zástupci města označují za tendenční a subjektivní, některé výhrady formulované společností Patriot na AŽD magistrát uplatňuje.

„Objektivně ale musím říct, že za dvacet let provozování semaforů společností Patriot nemáme žádná relevantní data, abychom mohli nastavit plány průjezdnosti a podobně. Je to know-how společnosti Patriot, které nám nechce postoupit,“ sdělil Navrátil s tím, že AŽD si musí všechny hodnoty sama nastavit.

V Opavě řízení dopravy pracuje s technologií Cross Zlín, jejímž dodavatelem je i firma Patriot. „Cross Zlín byl jedním z účastníků výběrového řízení,“ řekl náměstek primátora Vladimír Schreier (ANO). Firma AŽD, která konkurz vyhrála, na zakázce spolupracuje se společností Yunex Traffic, dříve Siemens.

AŽD městu navrhuje své řešení situace, a to bez spolupráce s firmou Patriot. Zároveň si kvůli nezávislému stanovisku najala auditora. „Do konce dubna bychom měli mít jasno, zda je technické řešení společnosti AŽD v pořádku ze všech hledisek,“ dodal primátor.

Problémem dvě technologie různého stáří

Podle ředitele pro silniční telematiku společnosti AŽD Patrika Reiniše na sebe naráží dvě technologie různých stáří. „Je tady střet dvou firem, kde za nesmyslné peníze bychom měli mít úplnou kompatibilitu. Chceme mít řešení vlastní, aby celá struktura byla v rukou Opavy,“ řekl před zastupiteli s tím, že po dohodě s městem by firma během tří až čtyř měsíců vše dodělala.

Právní zástupce Opavy Miroslav Cák poznamenal, že neposkytnutí součinnosti je u stavebních zakázek typická obrana zhotovitelů. „V tomto případě může pomoci jedině znalec,“ řekl.

Podle společnosti Patriot je však zapojení některého z dodavatelů systémů Cross Zlín nezbytné. Systém sice umí komunikovat s jinými technologiemi, Opava však v zadávací dokumentaci požadovala i věci, jež umí nastavit pouze výrobce nebo pověřená osoba.

Podle opozice se potíže měly řešit už v době stavby zakázky. „Každý den projede Opavou více než 25 tisíc aut. Ovlivňuje to plynulost dopravy, kvalitu ovzduší,“ kritizoval například Dominik Janků (ODS) s tím, že MHD má ve špičce i desetiminutová zpoždění.

Telematika měla být hotová v červnu 2022. Na projekt za 35 milionů Opava získala 30 milionů z evropských peněz. Dílo s výhradami převzala v květnu 2023, zhotoviteli vyúčtovala penále asi 25 milionů. Sama však kvůli prodlení přišla o necelých pět dotačních milionů.

Jak funguje chytrá doprava