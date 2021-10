Jeskyňáři objevili poblíž Macochy čtyři nové dómy, jsou plné krápníků

„Začali jsme se ze Skleněných dómů, což je část Punkevních jeskyní, prokopávat takovou nenápadnou chodbičkou. Po odtěžení asi 100 kbelíků usazenin jsme se dostali do velké chodby, která má na délku asi 50 metrů. Z té chodby pak vedou propasti do prvních dvou dómů. Když jsme se do nich slanili, podařilo se nám objevit ještě další dva dómy,“ uvedl Michal Šenkýř ze Základní speleologické organizace 6-20 Moravský kras.

Největší dóm má podle něj rozlohu zhruba pět krát deset metrů, na výšku má asi 25 metrů. „Je v nich opravdu bohatá krápníková výzdoba, jsou tam v podstatě všechny druhy krápníků, které známe,“ uvedl jeskyňář.



Podle Šenkýře se objevy v lokalitě daly čekat, protože v 80. letech minulého století se tam uskutečnilo geofyzikální měření, které odhalilo určité anomálie. Podle jeskyňáře v místě ještě navíc nemusí být objeveno vše. „Musíme to celé nejdříve pořádně zmapovat a podívat se, kam by to mohlo vést dál,“ uvedl Šenkýř.



Veřejnost se do nově objevených prostor nepodívá, a to kvůli obtížnému přístupu po lanech.



Podobně je to i s dalšími objevenými prostorami v Moravském krasu, jako byl ten, o němž jeskyňáři informovali letos v květnu. Do prostor se dostali přes takzvaný Ševčíkův závrt u silnice mezi Lažánkami a Vilémovicemi na Blanensku.