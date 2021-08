Faktury za opravu tornádem poničených hrobů budou lidé nosit na obecní úřad

V programu je zatím připraveno 420 milionů korun, peníze by se mohly začít vyplácet v druhé polovině září. Po jednání s představiteli Jihomoravského kraje a zástupci poškozených obcí o tom informovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Signál o potřebě obnovy hřbitovů a náhrobních kamenů vyslali podle Dostálové sami starostové.



„Na základě nových požadavků jsme se domluvili, že je potřeba se zaměřit i na náhrobní kameny fyzických osob. Lidé si místa na hřbitovech pronajímají od obce, je to tedy obecní majetek, a můžeme je zahrnout do tohoto programu. Dotační titul vyhlásíme příští týden ve čtvrtek. Obce mohou použít peníze na cokoliv, co bylo poničené. Pokud už nyní potřebují starostové opravovat například školky, tak i to bude proplacené. Výdaje jsou způsobilé od 24. června,“ řekla Dostálová.

Totéž platí i pro již opravené náhrobky. Pokud lidé mají fakturu, měli by dostat proplaceno sto procent. Tornádo zasáhlo hřbitovy v Hruškách, Moravské Nové Vsi i Mikulčicích.



„Je pro nás velmi pozitivní informace, že můžeme tenhle majetek zahrnout do dotací. Lidi to velmi trápilo a dosud jsme jim říkali, že nepočítáme s podporou z obce, protože škody jsou obrovské. Jen u nás budou náhrobků stovky,“ řekl starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut.

Jihomoravský kraj připravuje strategii obnovy území. Ministerstvu pro místní rozvoj by ji měl dodat 24. srpna, ministerstvo ji pak do 20 dnů musí předložit vládě.



„Na vládu půjde strategie 13. září, takže poté se začnou proplácet žádosti. V programu zatím máme 420 milionů, nicméně ve strategii budou vyčísleny škody na krajském a obecním majetku, což je předběžně 1,5 miliardy korun. Následně na základě této strategie vláda navýší prostředky, aby starostové měli peníze k dispozici,“ dodala Dostálová.

Lidé čerpají peníze také z programu Živel. Státní fond podpory investic s lidmi z obcí zasažených tornádem do středy podepsal 97 smluv v objemu dotací 136,6 milionu korun na obnovu bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj, které program připravilo, minulý týden informovalo, že lidé podali 761 žádostí na opravu nebo pořízení nového bydlení.

Podnikatelé, kteří museli kvůli tornádu omezit nebo zastavit činnost, mohou čerpat z programu Pomoc po tornádu, který připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Z programu bylo k začátku srpna vyplaceno přes 60 žádostí z více než 110 evidovaných.



V pondělí začne ministerstvo také přijímat žádosti do programu s názvem Nemovitosti, z něhož lze získat až 35 milionů na obnovu poškozených provozoven.

Bouře s kroupami a tornádem zasáhla Břeclavsko a Hodonínsko poslední červnový čtvrtek. Vyžádala si šest životů. Poničila 1 200 domů, z toho kolem 200 muselo jít k zemi. Zničené zůstaly například i školy, sportoviště, auta a zeleň.