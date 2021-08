Tornádu navzdory. Podnikatelé obnovují výrobu a otevírají provozovny

Zničené stroje, kanceláře, výrobní haly, prodejny i uhynulý dobytek. Poté, co se koncem června prohnalo Břeclavskem a Hodonínskem tornádo, ocitla se řada zdejších podnikatelů na lopatkách. Přestože někteří přišli o celou živnost, nevzdávají se. Odklízejí škody a jsou připraveni znovu otevřít provozovny.

„Nemáme na výběr. Musíme se vzchopit, protože živíme rodinu,“ říká například Ivana Fic Tomanová, která má v Moravské Nové Vsi vinařství s penzionem.



Nadějně hodnotí situaci i hospodářská komora, která ekonomickou situaci v zasažených obcích mapuje. „Zatím nemáme zprávu, že by to někdo zabalil,“ oznamuje ředitel Okresní hospodářské komory Hodonín Michal Švagerka.



Zatím eviduje přes 180 žádostí v dotačním programu Tornádo, z něhož mohou živnostníci a firmy čerpat částku do jednoho milionu korun. „Jde o rychlé peníze, za které si mohou podnikatelé koupit třeba auta, vybavení prodejen nebo materiál na výrobu. Přijde ještě asi deset žádostí. Předpokládám, že v celém území bylo zasaženo kolem 190 podnikatelů,“ odhaduje Švagerka.

Některé firmy mají zničený celý provoz. Řadí se mezi ně i zemědělský podnik Agromoravia v Moravské Nové Vsi, který přišel o veškeré stroje, více než šedesát kusů dobytka a má poškozených 400 ze 1 400 hektarů půdy.

„Už máme zpracovanou žádost a budeme ji nyní odevzdávat. Doteď jsme dělali posudky budov a uklízeli jsme. Nyní budeme čekat, jakým směrem půjdeme. To rozhodne majitel i na základě toho, kolik získáme peněz. Škoda je opravdu fatální. Nejnovější stroje opravíme, na dva traktory nám jdou kabiny ze zahraničí,“ popisuje ředitel Agromoravie Vladimír Mazuch. Firma zatím nemusela nikoho propustit, podle Mazucha je práce pořád dost pro všechny, protože v zemědělství je málo lidí.

Částečně už obnovila provoz také firma Groz-Beckert, která má pobočku v Lužicích. Poškozený strojový park postupně dává zase do pořádku. „Stále probíhají opravy strojního vybavení. Některé stroje opravují naši technici přímo v Lužicích, jiné musely být převezeny k rozsáhlejším opravám do naší strojírenské divize v českobudějovickém závodu. Očekáváme ale, že do konce srpna bude většina strojů připravena na plný provoz,“ sděluje Markéta Cábová ze společnosti.

Miliardová pomoc

Podle Švagerky mohou podnikatelé v dalším dotačním programu získat až 35 milionů na poškozené nemovitosti. „Máme informaci až o třiceti podnikatelích ze zmiňovaných 190, že budou žádat o podporu. Co se týče zemědělců, ti mohou získat peníze prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu, kde bude pravděpodobně vyčleněno až 1,5 miliardy a mělo by být všem vyhověno. Předpokládáme totiž, že celkově se dostaneme přibližně na miliardu,“ předpovídá Švagerka.

Dostane se podle něj i na podnikatele, kteří provozují penziony a jiná ubytovací zařízení. „V září by měla být vyhlášena další dotační výzva, kam se mohou přihlásit také velké firmy. I tady lze získat maximálně 35 milionů korun. Samozřejmě firmám jako Moravské naftové doly a Groz-Beckert taková částka stačit na pokrytí škod nebude, protože je mají každý ve stamilionech. Skutečně ale nemáme informaci, že by někdo zavřel,“ ubezpečuje Švagerka.



Situace vypadá pozitivně i podle starostů dotčených obcí. „Máme dvě velké firmy, které už obnovují provoz. Nemám ani zprávy, že by končil někdo z menších podnikatelů,“ uvedl například starosta Lužic Tomáš Klásek (nez.).

I menší podnikatelé se totiž pustili do obnovy provozoven. „Doufám, že už příští měsíc by k nám zase mohli jezdit hosté. Připravujeme různé akce. Věnujeme se práci kolem vinařství dvacet let a nechci, aby se na to zapomnělo a hosté jezdili úplně jinam. Hodně nám pomohlo, že si od nás lidé nakoupili víno, i když jsme je nemohli ubytovat,“ je vděčná Fic Tomanová. Znovu otevřít plánuje rovněž majitelka květinářství U Čechů v Moravské Nové Vsi, které také zničilo tornádo. „Chtěli jsme otevřít už v září, ale čekáme na okna a dveře. Všechno se protahuje, ale počítáme s tím, že budeme fungovat,“ informuje majitelka Ludmila Čechová.