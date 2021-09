Čtvrt roku po tornádu a obnova obcí vázne. Rostou ceny i pochyby

Rodiče Pavla Staňka z Hrušek stále žijí bez vidiny nové střechy nad hlavou. Oba jsou v důchodu a stavět nový dům se již neodváží. „Jednak by ho za dva miliony, kolik činí maximální výše dotace, nepostavili, ale zároveň je v jejich věku nereálné říkat si o tu třímilionovou hypotéku od státu na zvýhodněný úrok. Takže by to bylo na nás, dětech. A my už hypotéku na svoje domy máme,“ svěřuje se syn.

Rodiče zatím ubytoval u sebe, s dalšími sourozenci nyní řeší, kdo by si stavbu domu pro rodiče vzal na starost. „Není to snadné, vyčkáváme. Je to závazek na dvacet třicet let,“ varuje.