Žalobce o podmínce za znásilnění: Soud zřejmě mylně interpretoval posudky

Překvapilo mě, že takto závažný trestný čin, jako je opakované znásilnění nezletilé, začínalo takzvaně na okrese, nikoli na krajské úrovni, kde se běžně takové případy řeší. Proč tomu tak bylo?

Od začátku byla celá věc prověřována jako podezření ze zvlášť závažného zločinu znásilnění, kde je trestní sazba dva až deset let. Tím důvodem je, že poškozená nebyla v tu dobu dítětem mladším patnácti let a nebylo ani nějakým způsobem objektivně zjištěno, že by utrpěla těžkou újmu na zdraví. Kdyby se tam některá z těchto dvou skutečností vyskytla, byla by zvažována trestní sazba v rozmezí pět až dvanáct let a celý případ by příslušel Krajskému státnímu zastupitelství v Brně, kam by byla věc postoupena.

Nejvíc mě na celém případu překvapilo a zarazilo, že obžalovaný argumenty u odvolacího soudu podle všeho zopakoval.