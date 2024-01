Znásilnění je někdy jen na podmínku, hájí možnost soudů ministr Blažek

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že by nebylo správné, aby za znásilnění nebylo možné uložit podmíněný trest. Poté nastínil dva příklady, kdy by například za hromadné znásilnění uložil doživotí. Současně také poznamenal, že jinak by trestal mladého opilého muže. „Tím pachatele nehájím,“ zdůraznil.