Otčíma soudí za znásilňování nevlastních dcer, s jednou z nich má syna

Dívkám je dnes od dvanácti do devatenácti let, nicméně nejstarší z nich začal podle spisu zneužívat už v roce 2017. Opakovaného jednání se dopouštěl do loňského ledna. „Případů bylo několik desítek, obžalovaný pravidelně využíval své síly a poškozené přiměl k různým formám pohlavního styku,“ stojí v obžalobě.

To ale muž cizí národnosti před soudem rázně odmítl. „Nic takového jsem neudělal, státní zástupce nepředložil soudu všechny důkazy. Je prokázáno, že tři dívky se léčily s pohlavní nemocí, ale já žádnou neměl. To jsem dokázal vyšetřením,“ řekl.

Zmiňoval také aktuální kauzu z Brna, kde krajský soud udělil muži za stovky znásilnění nezletilé dívky podmínku. „Na vazbě mám televizi a tohle sleduji. Říkám si, že policejní a soudní orgány chtěly jen další hezký případ. Jsem cizinec, nerozumím dobře česky, tak se nebudu bránit. Mohou si vymyslet, co chtějí, a hodí to na mě,“ pokračoval ve výpovědi.

Všechny dívky však už před časem vypovídaly na kameru a popsaly všechno, co jim obžalovaný prováděl. Záznamy, které soud během hlavního líčení promítne, trvají přes osm hodin.

Muži je dále kladeno za vinu, že v mobilu i v počítači měl několik desítek fotografií zachycujících obnažené nezletilé. Nevlastní dcery i cizí dívky. Také na to měl ale u soudu odpověď.

„Nic jsem nefotil. Co se týče fotek v mobilu, policie u nich sama uvedla, že není prokazatelné, kdo je fotil. Navíc jsou to selfie, takže já to být nemohl. Všichni jsme používali účet vázaný na stejný e-mail, takže když holky vyfotily fotky na svůj mobil, objevily se pak v mém,“ popsal.

Počítač prý také používali všichni společně a snímky si do něj uložila nejstarší dcera. „Já ten počítač používám jen na práci, ostatní mě nezajímá,“ dodal umělecký kovář.

Jeho verzi však znevěrohodňuje fakt, že nejstarší dcera porodila v roce 2019 syna, kterého prokazatelně počala s obžalovaným. „To jsem říkal hned na začátku, že mezi námi kdysi k něčemu došlo. Jednou nad ránem mě probudil orální sex. Myslel jsem, že je to manželka, ale pak jsem zjistil, že ne. Ležela na mně nejstarší (nevlastní) dcera, říkala, že mě miluje,“ vypověděl obžalovaný.

Syna má prý rád, ale manželce o tom, co se stalo, neřekl. Dívka se podle něj stýkala s několika dalšími muži, takže ze začátku nevěřil, že by dítě mohlo být jeho. Podle obžaloby však dívce vyhrožoval, že pokud o tom komukoli řekne, tak ji klidně zabije.

Obžalovaný tvrdí, že je s manželkou i nevlastními dcerami v dennodenním kontaktu, údajně mu volají do vazby.

Za všechno mu hrozí až patnáct let vězení, poškozeným by navíc měl uhradit nemajetkovou újmu ve výši 950 tisíc korun. Hlavní líčení potrvá celý týden.