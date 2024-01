Za zneužívání školačky má muž podmínku, žádost o vyšší odškodnění soud zamítl

Dívka nebyla příbuzná s obžalovaným, ale šlo o osobu blízkou, která se pohybovala ve stejném domě.

Podle spisu ji obžalovaný obtěžoval od jejích jedenácti let, a to od počátku roku 2018 až do roku 2021. K pohlavnímu styku ale nikdy nedošlo.

Zneužívání se neodehrávalo denně, ale stalo se při několika příležitostech. Konkrétní počet případů se však nepodařilo prokázat, podobně ani to, jak často ke zneužívání docházelo.

Krajský soud v Brně loni v listopadu obžalovanému vyměřil trest 28 měsíců vězení s podmíněným odkladem na tři roky a povinnost nahradit škodu ve výši 80 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

Obžalovaný tehdy přiznal vinu a soud rozhodl bez dokazování. Přihlížel i k tomu, že neexistovaly žádné důkazy, které by potvrzovaly, kolikrát dívku zneužil. Roli hrálo i to, že nebyl vypracován žádný znalecký posudek, který by vyjádřil, jak poškozená na situaci reagovala.

Jedním z důkazů byl deník poškozené, z něhož bylo zřejmé, že cítí nepochopení ze strany okolí, šikanu a přemýšlí o sebepoškozování a sebevraždě.

Dnes se dívka prostřednictvím zmocněnkyně u soudu snažila docílit navýšení přiznaného odškodnění na původně požadovaných 250 tisíc. „Kvůli skutečnosti, že si poškozená ponese následky do konce života, byla původní náhrada škody nízká,“ vysvětlila zmocněnkyně Dominika Horečková.

Soudce Vlastimír Čech však požadavek zamítl a ponechal náhradu škody v původní výši. Požadovaná částka podle jeho slov nebyla doložená žádným řádným důkazem.

„V této věci můžeme vycházet jenom ze tří listin s vypovídající hodnotou, ze kterých není zřejmé, jak poškozená vnímá chování obžalovaného,“ prohlásil Čech.