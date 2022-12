Na Špilberk jako na Petřín, myšlenka lanovky v Brně opět ožívá

V sezoně na Špilberk vyráží dopravní podnik s malým autobusem a pomáhá tak hůře se pohybujícím lidem dostat na kopec. Ten už ale nejezdí. „Navíc byl pro turisty složitě dostupný a jezdil jen asi čtyřikrát denně,“ vysvětlil ředitel. Ten má představu, že by lanovka mohla vypadat jako ta, která dnes vede na pražský Petřín.

„Myslím, že by taková dráha ulehčila provozu parku. Chodí sem statisíce lidí, park by se tím zklidnil,“ míní. Oproti autobusu vidí výhodu také v tom, že by přepravní kabina mohla jezdit od hotelu International, tedy z místa v těsném sousedství náměstí Svobody.

Nedávno tak brněnští radní zadali zpracování studie, zda je možné takovou lanovku vůbec postavit. Úkolem projektantů však bude prověřit i další alternativy.

„Z hlediska dopravy bude výstupem studie návrh a technické prověření možnosti pro pohodlné zpřístupnění hradu návštěvníkům z centra města, dle technických možností vedení lanovky, eskalátoru či výtahu,“ píše se v zadávací dokumentaci k této zakázce za téměř tři čtvrtě milionu korun. Hotová má být zhruba za tři měsíce.

„Eskalátory, i když z mého pohledu nerealizovatelné, jsou dokonce v rozvojových dokumentech města už z roku 1994. U výtahů se uvažovalo, že by mohly vést kašnami, tam je však problém z pohledu hasičů. Ale uvidíme, třeba studie přinese řešení,“ nevzdává se Šolc.

V minulosti byli proti památkáři

Paradoxem je, že politici si nechávají v případě lanovky zadat něco, co nedávno magistrátní úředníci sami odmítli. Návrh na zpracování projektu na dráhovou dopravu na Špilberk se totiž původně objevil v roce 2018 mezi nápady v participativním rozpočtu, z nichž sami občané vybírají ty nejlepší. V tomto případě ale Brňané pro lanovku hlasovat nemohli.

„Její realizací by se výrazně poškodily hodnoty národní kulturní památky a současně by se zmařily nemalé prostředky vynaložené na nedávnou obnovu významného parku,“ stojí ve stanovisku odboru památkové péče brněnského magistrátu, který návrh této dopravní spojky vyhodnotil jako neproveditelný.

Šolc se hájí, že svůj záměr konzultoval s památkáři. „Kdyby u lanovky nebyl velký zásah do okolního parku, tak by se to dalo,“ prohlásil.

A navíc nová studie nebude ani první. V roce 2010 oznamoval tehdejší primátor Roman Onderka (ČSSD), že tuto brněnskou dominantu oživí lanovka. „Tímto krokem budeme také definitivně vědět, jaké jsou možnosti financování celého projektu,“ komentoval tehdy Onderka zadání projektu za 200 tisíc. K dalším krokům už ale nikdy nedošlo.

Šolc na dotaz, proč se zpracovává něco podruhé, reagoval, že o této studii neví. „Buď nebyla odevzdána, nebo o ní nikdo neslyšel,“ řekl.

Věří, že zpracovávaná studie dopadne dobře, město získá veškerá povolení i peníze z dotací a v roce 2025 se turisté poprvé svezou na hrad lanovkou.