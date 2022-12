Plán brněnské lanovky vadí sousedům, chtějí dál chodit na balkon bez trika

Trolejbusy a autobusy vozí brněnské cestující k bohunické fakultní nemocnici a univerzitnímu kampusu už roky. Od neděle mohou pro přepravu využívat nově i tramvaje, které tam zajíždějí po zánovní trati ze Starého Lískovce. Ale to není do budoucna všechno.

V plánu je přidat ještě jeden – unikátní – druh veřejné dopravy, jímž se lidé do lokality dostanou. Dopravní podnik města Brna (DPMB) chce vybudovat lanovou dráhu spojující místo s okolím výstaviště.

Pro záměr vydal v říjnu Drážní úřad společné stavební povolení. Proti němu však podali sousedé z rezidenčního areálu Campus na konci ulice Netroufalky 22 téměř totožných odvolání. Kromě bytů vlastní i některé okolní pozemky, v jejichž blízkosti má vyrůst mezistanice lanovky Kampus. Vadí jim, že se úřad jejich upozorněním a námitkám věnoval pouze povrchně.

V odvoláních poukazují na to, že záměr je v rozporu s územním plánem či veřejným zájmem například na ochraně nezastavěného území, přírody a krajiny, že neodpovídá charakteru území nebo narušuje přírodní ráz lokality blízkého lesa nad řekou Svratkou, kudy má lanovka vést. Obávají se třeba i toho, že jejím vybudováním ztratí funkci místa pro rekreaci.

„Rozsah stavby, která počítá s kapacitou až dva tisíce osob za hodinu, zcela jakýkoliv klid a možnosti rekreace v území vylučuje,“ píše v odvolání Tomáše a Jarmily Kroupových právník Jaroslav Srba, jenž je stejně jako další sousedy v řízení zastupuje.

Sousedé poukazují, že lanovka přinese do lokality nepřiměřený hluk, obtěžující osvětlení či nadměrné množství lidí. Mají také za to, že pro ně bude znamenat snížení hodnoty nemovitostí i ztrátu soukromí. „Účastníci řízení musí mít možnost v horkých letních dnech vyjít bez trika na balkon a rozhlédnout se po krajině bez toho, aby 50 metrů od nich ve výšce několika metrů každou hodinu projelo dva tisíce neznámých osob, které si je mohou prohlížet,“ zmiňuje v odvolání Kroupových Srba.

Odvolání podala i univerzita

Představitelé DPMB se nedomnívají, že by lanovka měla negativní vliv na okolí. „Respektujeme ale právo každého účastníka řízení k podání svého stanoviska. V současné době probíhá stavební řízení, k jeho průběhu a výsledku se nyní nemůžeme vyjadřovat,“ upozorňuje mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

Samostatně se odvolala také Masarykova univerzita, i když vznik lanovky podporuje. V sousedství mezistanice se škola chystá vybudovat sportovní areál s halou a venkovními hřišti.

Lanovka má končit na stanici u univerzitního kampusu a Fakultní nemocnice Brno, na dohled od úvratě nové tramvajové tratě.

„Po podrobném seznámení s projektovou dokumentací jsme stanovili podmínky k výstavbě lanovky, a to hlavně z hlediska zajištění běžného provozu univerzitního kampusu a její koordinace s našimi záměry v lokalitě. Je pro nás bytostně důležité, aby byly ve společném povolení zohledněny. To se bohužel nestalo. Jinou možnost než odvolání jsme neměli,“ vysvětluje mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Vedení města lanovku oficiálně podporuje, ale jako prioritu ji politici rozhodně nevnímají. „Je pouze jedním z dalších dopravních projektů,“ říká radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) a zároveň upozorňuje, že lanovku nevnímají jako atrakci pro cestující. „Může rozmělnit dopravu z oblasti okolo kampusu, kde se chystáme postavit parkovací dům. Řidičům lanovka po zaparkování zajistí spojení dolů do Pisárek,“ dodává.

Pomohla by dopravě

Podle politiků a také DPMB dává její vybudování smysl i přesto, že k nemocnici a kampusu nově vede kolejová trať. Tramvaje zajišťují dopravní obslužnost z hlavního nádraží, zatímco lanová dráha má cestujícím nabídnout rychlou přepravu z druhé strany od Pisárek, Komína nebo Masarykovy čtvrti. „Z Lipové se lidé díky ní dostanou ke kampusu za pět minut,“ vyzdvihuje primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Aktuálně by dráha přišla orientačně na částku okolo 900 milionů korun, do příštích let se cena patrně ještě zvýší. Přičemž je zřejmé, že v rozpočtu města, natož DPMB na ni v dohledné době nebudou peníze. Prakticky jedinou možností tak je pokrytí významné části nákladů z evropských peněz.

V současnosti se to však nezdá jako příliš pravděpodobné, což ostatně přiznává i generální ředitel DPMB a velký podporovatel projektu Miloš Havránek. „Lanovky nejsou evropskými fondy moc podporované, není na ně dotační titul,“ podotýká.

Radní Kratochvíl zmiňuje i teoretickou variantu, jak lanovku postavit. Podle něj by si DPMB na ni vzal úvěr třeba na deset až dvanáct let. A půjčku by poté splácel z výnosů z provozu lanovky. Mnohem reálnější je však odsun projektu na neurčito.

Trasa má vést ze stanice Pisárky-Lipová u zastávek MHD, pak mezi pavilonem Z a chystanou multifunkční halou zamíří do mezistanice Riviéra. Přes koupaliště a les vystoupá do mezizastávky Kampus, konečnou bude mít poblíž tramvají.

Brněnská lanovka by se stala plnohodnotnou součástí MHD, což by byl v celorepublikovém měřítku unikát. Kolejová dráha na Petřín je sice součástí pražského systému, ale jde o turistickou atrakci. Lanovky mají také v Karlových Varech a Ústí nad Labem.