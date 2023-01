V Brně chystají nezvyklý vstup do Tyršova sadu, pojede se tam výtahem

Vedení Brna chce lépe zpřístupnit park v centru Brna. Do Tyršova sadu mezi Botanickou a Kounicovou ulicí plánuje město vybudovat výtah. Hotový by mohl být do dvou let, náklady ale zatím nejsou známé.