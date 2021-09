Brněnská zoo plánuje lanovku, aby návštěvníci nemuseli šlapat do kopce

Lanovku jako součást městské hromadné dopravy plánují z Pisárek do Bohunic. Dráha dlouhá 1,7 kilometru by měla spojit výstaviště s univerzitním kampusem. „I když do kampusu táhneme z druhé strany tramvajovou trať, tak to podle mě má smysl,“ říká generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek. Problémem jsou však peníze, jelikož se náklady vyšplhaly na 650 milionů korun. „Pokud nezískáme významné dotace ve výši 60 až 80 procent, tak lanovka zkrátka nebude,“ sděluje brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Nový ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc by rád viděl lanovku na Špilberk. „Mohla by vést od Husovy ulice v historické stopě staré úvozové cesty na kopec,“ nastiňuje s tím, že k hradu nejezdí hromadná doprava. „Nápad na lanovku tady levituje už mnoho roků, ale osobně beru Špilberk jako místo, kam se rád projdu pěšky. Se vším respektem by si člověk měl uvědomit, že některé lokace nejsou pro všechny,“ reaguje radní Kratochvíl.