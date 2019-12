Dornych se promění, v místě bývalého Teska bude náměstí a městská čtvrť

Novou podobu území mezi ulicemi Dornych, Úzká a Uhelná dnes zveřejnila skupina Crestyl, která je v místě investorem. A podle pracovních vizualizací to vypadá, že prostor projde velmi výraznou proměnou.

„Záměrem investora je celou plochu uvolnit a na místě stávajících objektů vybudovat polyfunkční městskou čtvrť, která propojí historické centrum města s plánovanou Jižní čtvrtí,“ informoval mluvčí společnosti Ondřej Micka.

Na místě dnešního obchodního centra vznikne podle plánů Crestylu nové náměstí lemované šesti samostatnými objekty.

Celý prostor bude napojený na uliční síť a podchod pod nádražím, v budoucnu po přesunu hlavního nádraží také na systém městských parků na místě dnešního kolejiště.

„Chceme zde vytvořit stále živý a volně přístupný veřejný prostor ,náměstí‘ se všemi funkcemi, které k tomu patří,“ sdělil výkonný ředitel Crestylu Simon Johnson.

Projekt připravují ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna i samotným městem, na koncepci se podílí zahraniční i lokální architekti. Celý projekt by měl být hotový do pěti let. Počítá se v něm i s podzemním parkováním.