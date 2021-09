Němci plánují zdražení benzinu až o 18 korun, uhlíková daň nestačí

Německá média v čele s magazínem Focus a deníkem Handelsblatt se dostala k zatím internímu materiálu německé vlády „Projektionsbericht“, který konstatuje, že Německo výrazně zaostává za vlastními klimatickými cíli i Pařížskou dohodou o klimatu. Projektionsbericht zveřejňuje německá vláda každé dva roky. Mimo jiné informuje i o plnění klimatických cílů a navrhovaných opatřeních v této oblasti.



Zatím nejnovější zpráva měla být zveřejněna už v březnu, ale s odvoláním na problémy s koronavirem a nutnost koordinace mezi jednotlivými ministerstvy a EU ještě nebyla publikována. Není jasné, jestli se tak stane ještě před volbami do spolkového sněmu, které se konají 26. září.

Deník Handelsblatt ale tvrdí, že se ke konceptu materiálu už dostal. A našel v něm špatnou zprávu pro uživatele automobilů se spalovacím motorem. Podle ní Německo nesplní své klimatické cíle v odvětví dopravy v roce 2021 o sedm milionů tun a v roce 2022 dokonce o 20 milionů tun.

Výpočty různých odborníků a výzkumných ústavů pro Spolkovou agenturu pro životní prostředí proto údajně ukazují na plánovaný příplatek ve výši 70 centů za litr benzinu či nafty. Pro rodinu se dvěma auty na venkově by to podle Handelsblattu znamenalo dodatečné náklady ve výši 1 800 eur ročně, pro rodinu ve městě s jedním autem pak 700 eur.

Německo loni odsouhlasilo tzv. uhlíkovou daň v aktuální výši 25 eur za tunu. Připočítává se ke všemu, co způsobuje emise CO 2 . U pohonných hmot to znamená příplatek sedm až osm centů za litr. Ale vyrovnat 20 milionů tun CO 2 během jednoho roku by vyžadovalo radikální změnu. Podle odborníků by i pětinásobné zvýšení současné ceny na 125 eur za tunu přineslo úsporu „pouze“ osmi milionů tun ročně.

Pokud tento návrh projde, Němci z příhraničí zřejmě začnou jezdit nakupovat pohonné hmoty do ČR. V Česku se zatím nic podobného nechystá. Jak iDNES.cz potvrdilo ministerstvo financí i ministerstvo životního prostředí, žádný takový návrh v současné době neexistuje.