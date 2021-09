Šéf koncernu VW žádá rychlý přechod k ekologické energii a podporu politiků

„Podmínkou dekarbonizace sektoru dopravy je dostupnost zelené energie ze slunce a větru,“ řekl Diess na přednášce, ve které odklon od emisí oxidu uhličitého označil za šanci pro průmysl i klima.



Německý automobilový koncern Volkswagen představil na autosalonu IAA v Mnichově podobu malého elektromobilu ID. LIFE, který by se měl začít prodávat v roce 2025 za zhruba 20 000 eur (asi půl milionu Kč). Firma uvedla, že nový vůz by měl zpřístupnit elektrický pohon širší skupině motoristů (čtěte více).



Ralf Brandstaetter, šéf představenstva značky Volkswagen, představuje malý elektromobil ID. Life na autosalonu v Mnichově.

Oxid uhličitý je skleníkový plyn, jehož vypouštění vede k oteplování klimatu. V Německu se nyní platí za tunu vypuštěného CO 2 cena 25 eur (635 Kč), která by se do roku 2025 měla postupně zvýšit na 55 eur (1 400 Kč). Pokud bude podle Diesse snižování emisí CO 2 pokračovat rychleji, přinese to klimatické i finanční výhody. „Díky dekarbonizaci bude řada věcí výhodnějších, ne dražších,“ dodal.

Takzvané uhlíkové neutrality, kdy emise oxidu uhličitého budou v rovnováze s jejich produkcí, chce Německo dosáhnout nejpozději do roku 2045. To je o pět let dříve, než předpokládal původní plán. Klimatičtí aktivisté to však považují za stále vzdálený termín a žádají rychlejší postup (o demonstracích při zahájení veletrhu IAA Mobility čtěte zde).