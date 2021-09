Uhlí v Británii asi neskončí, otevřít má nový hlubinný důl. Aktivisté se bouří

V hlubinném dole Cumbria na severozápadě Anglie se má podle plánů těžit asi 2,7 milionu metalurgického tun uhlí ročně. Těžba měla původně začít už v letošním roce, za posledních několik týdnů však vzrostly protesty proti jeho otevření, a do sporu se proto vložila i britská vláda. O osudu dolu rozhodne zářijové veřejné šetření. Informoval o tom portál The Guardian.

Podle aktivistů těžba uhlí naruší vládní plán ve vztahu k ochraně klimatu. Země totiž počítá se snížením emisí skleníkových plynů do roku 2035 o 78 procent oproti roku 1990. Kritici mimo jiné namítají, že region, kde by se mělo nově těžit, by mě přejít na zelené zdroje, a to i kvůli novým pracovním příležitostem.

„Těžba uhlí v Cumbrii by zatížila životní prostředí. Zásadně se zvýší emise skleníkových plynů. Plány na otevření hlubinného dolu se vůbec neslučují s tím, že se Spojené království zavázalo být do několika let uhlíkově neutrální,“ uvedl pro portál The Guardian Chris Stark, který je generálním ředitelem Výboru pro klimatickou změnu (CCC) ve Velké Británii.

Veřejné šetření, které o osudu dolu rozhodne, bude trvat nejméně čtyři týdny. Během něho aktivisté plánují hned dvě větší demonstrace. Jedna z nich se bude konat nedaleko uvažovaného dolu v západní Cumbrii, druhá pak v londýnské ulici Whiteall, podél které se nachází mnoho vládních budov.

S otevřením dolu ke konci loňského roku souhlasili zdejší radní. Pro se vyslovilo hned dvanáct z nich, proti byli tři. Radní svou většinou schválili zprovoznění nového hlubinného dolu do roku 2049, kdy by mělo kvůli britské uhlíkové neutralitě dojít k jeho úplnému uzavření. Poslední britský hlubinný důl fungoval naposledy v roce 2016.

Pro otevření těžby se před několika týdny vyjádřily i čtyři desítky britských místních konzervativců. „Blokace projektu ze strany labouristů povede k tomu, že tu nevznikne více než pět stovek dobře placených míst a další asi dva tisíce v různých dodavatelských řetězcích a službách,“ uvedli.

Těžbu by pod mořským dnem měla na starosti společnost West Cumbria Mining. Ta slibuje vytvoření asi 500 nových pracovních míst. Uhlí by měly využít velké ocelářské a chemické továrny v průmyslových městech Scunthorpe, Lincolnshire a Port Talbot. Podle těžařské firmy se emise skleníkových plynů nezvýší, neboť díky novému britskému uhlí by se omezil jeho dovoz ze zahraničí.