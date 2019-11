Stěhování výroby toyot po Evropě: důležitý Yaris míří do Kolína

Přesně před rokem se Toyota a francouzský koncern PSA dohodli, že do roku 2021 ukončí společnou výrobu malých aut v továrně TPCA v Kolíně. Fabrika zůstane japonské automobilce, která tam celou dobu také dohlíží na výrobu modelů z nejmenší kategorie aut. Brzy ovšem oznámí, jaká toyota „kolíňata“ nahradí.

Toyota bude pro partnerský francouzský koncern PSA malá auta v Kolíně vyrábět ještě asi rok, nejpozději na jaře 2020 má ovšem továrna oznámit, co se bude dít dál.



Informaci o přesunu klíčového modelu Toyoty, který automobilce obstarává zhruba čtvrtinu evropských prodejů, sdělil iDNES.cz důvěryhodný zdroj z prostředí českého autoprůmyslu. Mluvčí kolínské továrny Tomáš Paroubek prozatím odmítl informaci komentovat.

Pro přesun výroby yarisu do středních Čech ale mluví několik důležitých argumentů. Yarisy se dosud vyrábějí ve francouzském Valenciennes.

Dlouhodobě se spekuluje o tom, že tuto továrnu potřebuje automobilka uvolnit pro model Corolla, který se aktuálně vyrábí v Británii balancující na hraně brexitu.



V Kolíně jsou naopak kapacity nevyužité. Vyrobit zde mohou 330 000 aut ročně, což je strop, kterého závod dosáhl v roce 2009. Loni vyrobili v TPCA 210 tisíc vozů. Yarisů se v loňském roce prodalo v Evropě 224 tisíc to odpovídá 6. příčce mezi malými auty v Evropě – takže kapacita továrny má na případný růst poptávky dostatečnou rezervu.



Příliš malá linka

Lokalita je strategicky zajímavá a výroba i dodavatelé zavedení. Motory už tradičně pro TPCA vyrábí polská fabrika Toyoty a na tom se nemá co měnit. Vždyť i nový yaris má dostat pod kapotu jako základní motor ten, který dostává dnes nejmenší Toyota Aygo.

Do toho, jaký model se v Kolíně bude vyrábět, by podle informací iDNES.cz mohlo výrazně promluvit technologické omezení. Kolínská linka je totiž postavená tak, že na ní fyzicky nejde vyrobit auto větší, než je právě čtyři metry dlouhý yaris. Limit je podle neoficiálních informací přibližně půl metru navíc, než měří na délku aktuálně vyráběné aygo (346 cm), do toho se yaris akorát vejde. Modifikace na větší model jako je corolla (hatchback je dlouhý 437 cm) by tak znamenala výraznější zásah a úpravu výrobní linky.

Automobilka představila novou generaci yarisu letos v říjnu. Konkurent fabie v kategorii malých aut je pro značku důležitý také proto, že je v nabídce s hybridním pohonem, který pomáhá snižovat flotilový průměr emisí. Zatímco dnes má hybrid na prodejích yarisu podíl asi 60 procent, u nové generace by to mělo být až 80 procent.



Toyota nejspíš předpokládá, že poptávka po yarisu poroste. Navíc se proslýchá, že automobilka chystá i malý crossover na platformě yarisu.



Výroba se nevyplácí

Tříapůlmetrová trojčata Toyota Aygo, Citroën C1 a Peugeot 108 se v Kolíně vyrábějí od roku 2005, nyní v druhé faceliftované generaci. Jenže zrovna nejmenší auta to mají v klasické podobě dnes v Evropě nahnuté. Pro automobilky jsou okrajovou kategorií už proto, že na nich vydělávají jen velmi málo. Se stále přísnějšími emisními limity navíc přestávají dávat smysl i zákazníkům.

Po roce 2020 budou totiž automobilky i do těchto nejlevnějších a nejjednodušších aut nuceny nasazovat složité a drahé technologie, jako například komplikované systémy čištění výfukových zplodin či hybridní pohony. Vzhledem k extrémně nízké marži a vysoké citlivosti zákazníka na cenu tím ovšem tato auta zdraží na úroveň, kdy se stanou neprodejná.

Automobilky tedy tuto kategorii postupně opouštějí nebo elektrifikují. Příkladem je škodovácké citigo, které úplně opustilo spalovací motor a nově se nabízí výhradně v elektrické verzi.

Původně se nová generace „kolíňat“ měla představit v příštím roce. Automobilky ovšem přehodnotily strategii. Nejvíc nakloněna pokračování byla podle dosavadních prohlášení Toyota. Aktuálně ale zaznělo jasné „ne“ od šéfky Citroënu Lindy Jacksonové. „Hodně výrobců teď řeší, jaká je jejich budoucnost v segmentu nejmenších vozů. Navíc prodeje jsou stále menší. Řeknu tak na rovinu, že nahradit C1 další cé jedničkou by nedávalo smysl, protože se mění styl využívání těchto modelů. C1 už nebude C1, bude to něco jiného, čím zareagujeme na změnu preferencí zákazníků žijících ve městech,“ řekla Jacksonová magazínu Auto.cz. Pro udržení rentability výroby je ovšem stále důležitější spolupráce mezi značkami napříč trhem, Toyota samotná by tedy novou generaci Ayga v zisku neudržela.

Nedá se ovšem očekávat, že by případná výroba yarisů ve středních Čechách znamenala nárůst počtu zaměstnanců, nebo výraznější navýšení poptávky po komponentech u dodavatelů. Aktuálně zde pracuje zhruba 2 700 lidí, firma je jedním z největších exportérů v Česku a zároveň největším zaměstnavatelem v regionu.