Nová Toyota Yaris je menší, ale dospělejší. Prozkoumali jsme ji

Světové odhalení nové Toyoty Yaris se odehrálo trochu netradičně „na etapy“. Auto jsme si mohli prohlédnout v Amsterdamu už s několikadenním předstihem, tou pravou premiérou však bylo až představení novinky „doma“ v Japonsku ve středu 16. října v osm hodin ráno.

Čtvrtá generace Yarisu je zbrusu nové auto, které s tím předchozím nemá kromě jména vůbec nic společného. I když jde nadále o hatchback segmentu B, v mnohém se filosofie auta změnila.

Předchozí Yaris patřil v době uvedení na trh k největším modelům segmentu a i to mu pomohlo s několika facelifty přežít v nabité konkurenci od roku 2011 dodnes. Dosavadní tři generace Yarisu se také vyznačovaly spíše konzervativním pojetím designu.

Novinka je dramaticky odlišná. Chce zaujmout mladistvější publikum, čemuž se přizpůsobil radikální design, který stojí na nové platformě TNGA typu GA-B, jež umožnila zachovat při zmenšení rozměrů vnitřní prostor, snížit těžiště a zlepšit jízdní vlastnosti vozu.

Jako vždy bude i tentokrát Yaris ve své třídě platit za trochu lepší zboží a to hlavně díky použité technice – sází hlavně na hybridní pohon, který má nově uspořádání s tříválcovým motorem. Celá paleta motorů, alespoň z počátku, bude tříválcová. Zatímco dnes má hybrid na prodejích Yarisu podíl asi 60 procent, u nové generace by to mělo být až 80 procent.

Nová platforma

Veškeré zásadní změny nové generace Toyoty Yaris začínají u nové platformy, na které novinka stojí. Jde o další verzi globální architektury TNGA, tentokrát tedy v provedení pro malé vozy segmentu B. Nová platforma používá prvky z pevnějších plechů, které vyztužují celou konstrukci vozu a umožňují výrazně vylepšit jízdní vlastnosti.

Vpředu je pevnější konstrukce, která nese prvky náprav a je spojena i s novým výztužným rámem pod palubní deskou. Ten pro změnu nese sloupek řízení s posilovačem. „Toto uspořádání s vysokou pevností umožňuje na silnici přenášet pokyny řidiče přesněji a přímočařeji než u dosavadní generace,“ popisuje Luc Nuyts, manažer Toyoty pro modely B segmentu.

Výztuhy z přídě pokračují i pod sedadla cestujících vpředu. „Cestující sedí níže než v předchozí generaci a celkově je tu opět lepší pocit sepětí řidiče s vozem,“ vyzdvihuje Nuyts. V zadní části platformy je pod zadními sedadly umístěna baterie hybridního systému, která tak nezabírá místo v zavazadlovém prostoru. A opět tu najdeme profily s vyšší pevností, které snižují kroucení karoserie. Zadní náprava má podobu klasické torzní příčky, což je v této kategorii standard.

Nová platforma umožnila i změnu proporcí auta. Nižší ukotvení sedadel znamená, že celá karoserie se snížila zhruba o 40 milimetrů. Je také mírně kratší (o 5 milimetrů) a výrazně širší (o 50 milimetrů). Yaris tak jde trochou proti trendu – zatímco ho většina konkurence přerostla, v nové generaci se auto mírně zkrátilo. Toyota chce, aby byl totiž městský vůz především skvěle obratný ve městě, třeba při parkování.

Těžiště auta se snížilo o zhruba 15 milimetrů, sedadlo řidiče se posunulo vzad asi o 60 milimetrů, což vede k dynamičtější pozici pro řízení. Zvýšená tuhost karoserie umožnila použít měkčí pružiny a více si hrát s naladěním podvozku, takže by nový Yaris měl být nejen dynamičtější, ale také pohodlnější.

Moderní interiér, svébytný design

Ovšem nic z toho neznamená, že by novinka měla být méně prostorná. Díky prodloužení rozvoru o 50 milimetrů a celkově lepšímu využití obestavěného prostoru díky nové platformě je uvnitř minimálně stejně místa jako v dosavadním provedení. Nastupuje se sem trochu níž než dříve, auto uvnitř působí útulnějším dojmem.

Design se oproti předchozím provedením změnil opravdu výrazně. Zatímco první tři generace byly spíše konzervativní, ta nová má styling hodně výrazný a místy i docela odvážný. Oproti očekávání jde však na rozdíl od ostatních toyot trochu svým vlastním směrem: zatímco ty vsadily na dynamické linie v kombinaci s některými ostřejšími liniemi, tady je obří maska chladiče kombinována spíše se svalnatým pojetím a hodně zakulacenou karoserií s několika výraznými prvky.

Vzhled auta je jistě otázkou osobního vkusu, ale nejsme si jisti, že je nový Yaris v tomto ohledu šit podle vkusu evropského publika. Na fotografiích ještě kombinace zaoblených linek s agresivními detaily vypadá originálně, ale v reálu na nás na první dojem působila trochu moc komplikovaně. Zadní dveře se navíc naživo zdají být v karoserii proporčně trochu úzké. Na druhou stranu jsme novinku zatím neviděli na běžném denním světle, ale jen v ateliéru pod umělým osvětlením, které nemusí být k vozu lichotivé.

Ale zpět do interiéru. Toyota tu výrazně vylepšila kvalitu použitých materiálů, celá palubní deska využívá měkčené materiály a části výplní dveří jsou z nezvyklého ekologického textilního materiálu, který je na omak rovněž velmi příjemný. Sedadla působí pohodlným dojmem a místa je tu tak tak – vpředu je vše v pořádku, vzadu dovedou být někteří konkurenti trochu prostornější. Yaris je podle nás na úrovni nové generace Fordu Fiesta. VW Polo, Seat Ibiza nebo nový Peugeot 208 nabídnou posádce víc místa.

Nechybí tu samozřejmě moderní infotainment. Yaris lze vybavit třeba bezdrátovým dobíjením mobilních telefonů, přístrojová kaplička prezentovaných špičkových provedení je také plně digitální. Ale ne v jednom kuse, jak dnes bývá obvyklé – displeje tu jsou vlastně tři. Dojem z jinak povedeného (byť místy opět trochu divočejšího) designu interiéru kazí některé detaily: třeba humpolácky provedené přepínače vyhřívání sedadel nebo USB konektor ve středové konzole, které vypadají jako z nejlacinějších aut. Chválíme naopak, že ovládání klimatizace a vytápění zůstalo samostatné a není součástí infotainmentu.

Jedině tři válce

Přirozenějším dojmem působí páka voliče automatické převodovky, která je u Yarisu už od předchozí generace standardně spjata s hybridním pohonným ústrojím. Právě v tomto provedení prezentovala Toyota i novou generaci svého malého modelu. I pohonné ústrojí prochází zásadními změnami.

Nově je tu totiž základem zážehový tříválec s objemem 1,5 litru. Motor vychází z nejnovější generace hybridních ústrojí Toyoty, technicky je hodně spřízněný s novým silnějším dvoulitrovým hybridním ústrojím, které se dodává do modelu Corolla a nově bude po faceliftu k dispozici volitelně i v typu C-HR.

V podstatě dvoulitrový čtyřválec přišel o jeden válec a je z něj tedy 1,5litrový tříválec. Toyota se chlubí tím, že má agregát termodynamickou účinnost 40 procent, čímž se vyrovná těm nejlepším dieselům (nebo je i překoná). Samotný elektromotor pohonného ústrojí by měl mít výkon asi 50 kW, uspořádání planetového mechanismu, který celý přenos energie řídí, by mělo nově být prostorově úspornější. K tomu je tu navíc nová lithium-iontová baterie, která je o 27 procent lehčí než stávající nikl-metalhydridová baterie.

Automobilka zatím nezveřejnila přesné technické údaje nového hybridního ústrojí, slibuje však nárůst výkonu o 15 procent a snížení spotřeby o 20 procent. V praxi by to tedy mělo znamenat, že bude mít nový Yaris Hybrid výkon asi 115 koní a hodnota kombinované spotřeby paliva by mohla klesnout ke zhruba třem litrům benzinu na 100 kilometrů (stávající provedení vykazuje kombinovanou hodnotu 3,7–4,0 litru).

Kromě hybridního ústrojí bude novinka k mání i s dalšími tříválcovými motory. Základem by měl být litrový motor, pravděpodobně půjde o evoluci stávajícího agregátu, který byl v dosavadní generaci a najdeme ho i v malém modelu Aygo. Další alternativou bude tříválec o objemu 1,5 litru, který nejspíš bude pro změnu vycházet z agregátu použitého v hybridním řešení. Tento motor však nejspíš bude dostupný jen na některých trzích.

Co se dostupnosti a cen týče, na ty je zatím brzy. Jisté je, že na trh přijde nový Yaris až v příštím roce, u nás se možná můžeme těšit někdy na jaře či v létě. Ceny, jak už tomu v poslední době bývá, nejspíš porostou. A to hlavně u základních provedení – hybridní Yaris, který dnes začíná na 435 900 korunách, by nejspíš neměl být v nové generaci dramaticky dražší. Už tak je to na malé auto dost peněz. Do té doby budou mít zákazníci možnost pořídit si stávající verzi za zvýhodněné ceny.