OBRAZEM: Boleslav, pátou největší autofabriku světa zavřel koronavirus

Škoda Auto kvůli pandemii koronaviru přibližně na dva týdny uzavřela své závody v České republice. Výrobu zastavila v továrnách v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí ve středu 18. března ve 22 hodin.

„Zaměstnancům bude od 19. 3. do 29. 3. 2020 během odstávky náležet 70 procent jejich průměrného výdělku, v období od 30. 3. do 5. 4. 2020 to bude 75 procent,“ dodává Tomáš Kotera, vedoucí komunikace podniku. „Opětovné zahájení výroby je s ohledem na současný stav plánováno na 6. dubna 2020.“

Třetí nakažený ve Škodě

„Musíme udělat vše pro zpomalení šíření viru, abychom pomohli všem a chránili všechny, kteří mohou být obzvláště zasaženi. Kromě toho jsou odbytové kanály na většině hlavních trhů výrazně zasaženy úředními nařízeními jednotlivých vlád,“ komentuje odstávku předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier. Automobilka s 34 tisíci zaměstnanci v České republice aktuálně (19. března 15:00 h) eviduje tři případy nakažení tímto virem.

„Společnost se o dotyčné kolegy okamžitě postarala. Jejich zdravotní stav je stabilizovaný. Pracoviště byla důkladně dezinfikována, aby se zabránilo dalšímu šíření viru. Z preventivních důvodů je několik dalších zaměstnanců v domácí karanténě,“ uvádí Kotera.

„Škoda financuje prozatím dopady této náročné situace z vlastních finančních prostředků. Našim hlavním cílem je udržet i v této složité době všechny zaměstnance na palubě. V současné chvíli nelze s jistotou předpovědět, jaké dopady bude tato krize na společnost mít či jak dlouho potrvá,“ komentuje mluvčí automobilky. „Český průmysl a s ním i všechny firmy čeká enormní zatěžkávací zkouška.“

Škoda podle mluvčího společně s průmyslovými svazy vede jednání s vládou. „Aktuální situace výrazně ovlivňuje trhy, mimo jiné i v důsledku vládních nařízení o uzavření maloobchodních provozoven. V některých zemích zůstávají pro zachování individuální mobility zčásti otevřené pouze servisy.“

Výroba mimo Evropu běží, ale ne naplno

Škoda nevyráběla v uplynulých týdnech kvůli koronaviru v Číně. „S výjimkou závodu v Čchang-ša mezitím výrobu obnovily všechny závody společnosti SAIC Volkswagen v Číně, v nichž se vyrábí vozy značky Škoda. Ani ve výrobních závodech v Rusku dosud neplatí žádná omezení. V Indii pokračuje výroba v závodě v Aurangabádu s výrazně omezenou kapacitou. Výroba v závodě v indické Puné je současné době plánovaně přerušena, protože tu probíhá přestavba na výrobu vozů nové modelové rodiny,“ uzavírá Tomáš Kotera.