Virem se nakazila i auta. Výroba fiatů stojí, Škoda čeká nedostatek dílů

Brisku stoupla díky koronaviru výroba snímačů Táborské firmě Brisk, která vyrábí zapalovací svíčky a snímače, jež ovlivňují vstřikování paliva do motoru, roste díky koronaviru výroba snímačů. Zatímco v lednu a únoru vyrobila každý měsíc 400 000 těchto čidel, v březnu to bude asi 600 000 kusů. „Brisk tak nahrazuje výrobu v některých čínských továrnách, které jsou kvůli šířící se nákaze novým typem koronaviru zavřené,“ řekl o uplynulém víkendu majitel Brisku a předseda představenstva firmy Mojmír Čapka.

Snímače, které Brisk nyní vyrábí navíc, jsou do osobních aut z koncernu Volkswagen. "Proti lednu a únoru se to zvedlo o polovinu, to je velký nárůst. Díky koronaviru máme zvýšené požadavky, protože některé ty snímače šly z Číny, Volkswagen je tam montuje. V březnu teď vyrábíme víc, protože nahrazujeme některé tyhle výpadky," řekl Čapka. Snímačů loni Brisk vyrobil přes šest milionů. Kvůli větší výrobě zprovozňuje firma další robotizované pracoviště, v němž robot nahradí ruční zakládání, práci dvou lidí ve třísměnném provozu. Brisku přináší nový typ koronaviru ale i potíže. "Dostáváme část materiálu z Číny. Není toho mnoho, tam zatím propad není, naopak si vytváříme rezervu. V případě, že by problém byl, máme náhradního dodavatele, bohužel z Itálie," řekl Čapka. Preventivně nyní firma dává zaměstnancům vitamíny. V Brisku pracuje kolem 520 lidí. Brisk dělá 700 typů zapalovacích svíček pro auta, motocykly, traktory i sekačky. Asi 95 procent produkce míří na export, nejvíc pro koncern Volkswagen. Firma vyváží do 75 zemí. Zhruba čtvrtinu do Ruska, 75 procent do Evropy a zbytku světa. V roce 2018 utržil Brisk 697,3 milionu Kč a provozní zisk měl 54,4 milionu.