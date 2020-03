Do taxíku za igelit. Pražská taxislužba vyvinula ochranu před koronavirem

„Řidiči jsou poučení, že mají prostor po každém klientovi řádně vyvětrat a pravidelně ošetřit dezinfekčními prostředky. Instruovali jsme je, aby se vyhnuli jakémukoli rizikovému chování a dbali zvýšených preventivních opatření, jako je pravidelné mytí a dezinfekce rukou. Všichni mají instrukce, jak reagovat v případě podezření na náznaky onemocnění u sebe nebo u pasažéra,“ vypočítává jednatel firmy Robert Faltýnek.



„Vozy business třídy mají třízónovou klimatizaci a řidiči jsou instruováni, aby měli vypnutou vnitřní cirkulaci vzduchu a do vozů proudil pouze čerstvý vzduch,“ dodává Faltýnek.



„Vozidla se také pravidelně dezinfikují ionizační jednotkou,“ říká obchodní ředitel firmy David Holoubek. Kromě základních věcí jako dezinfekce klik dveří a dnes už povinného nošení roušky instaluje firma ve svém servisu postupně do celé flotily speciální igelitovou zástěnu za přední sedadla. „Je to náš nápad, inspirovali jsme se tím, co jsme kdysi viděli v Číně,“ popisuje Holoubek pro iDNES.cz .

„Na každý typ auta máme speciální střih. Je tam rám, aby co nejvíc pasoval do kabiny auta, a ještě je kolem něj těsnící materiál. Stoprocentně oddělené to samozřejmě není,“ popisuje Holoubek, podle kterého má tento způsob ochrany u zákazníků velmi dobrý ohlas. „V naší mobilní aplikaci si lidé mohou objednat přímo auto, které přepážku má,“ dodává.

Výrobu a instalaci provádí Modrý Anděl ve svém servisu. David Holoubek nechce říci přesnou cenu, ale prý je v řádu nižších stovek korun.

„Vyrobená je ze zpevněné folie. Jakmile zjistíme poškození, vyměníme ji,“ dodává. Improvizovanou přepážku řidiči také pravidelně otírají a dezinfikují. Návod, jak vypucovat a vydezinfikovat vnitřek auta, najdete zde.