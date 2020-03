BMW omezí nabídku motorů, vyrobit si je můžete na své vlastní lince BMW

Společnost Gordon Brothers, poradenská, restrukturalizační a investiční firma, dostala za úkol najít kupce pro kompletní výrobní technologii, na které se v Mnichově do roku 2017 montovaly přeplňované přímovstřikové motory série N20. To byly čtyřválcové benzinové agregáty, které v nabídce BMW z velké části nahradily řadové atmosferické šestiválce v roce 2011.

„Prodej zahrnuje špičkové nejmodernější vybavení dodané německými výrobci originálního příslušenství GROB, KUKA, a J W Froehlich, podpořené nejmodernějším hardwarem, softwarem a operačními systémy firem Siemens a ThyssenKrupp,“ uvádí prodejce.



Ve výbavě fabriky je rovněž veškeré zařízení potřebné pro montáž a testování motorů. Součástí vybavení je 15 jednotek renomovaných firem KUKA a J W Froehlich, na kterých lze provádět testy motorů. Jednotlivé stanice a pásové dopravníky vytvořila a instalovala především společnost GROB s podporou firem ThyssenKrupp, Festo, Demag a dalších automobilových dodavatelů, jejichž zařízení najdeme v automobilových fabrikách po celém světě. Součástí nabízeného vybavení je i knihovna technických manuálů v tištěné i elektronické podobě. Inženýři BMW a specialisté na takové operace fabriku v roce 2017 zabalili a odvezli do britského Tamworthu, kde stroje zakonzervovali tak, aby bylo možné výrobní linku opět uvést do provozu a znovu rozběhnout výrobu motorů.

Není to poprvé, co se výrobní know-how renomované automobilky dostává takto na veřejnost a následně jinému výrobci. Vzpomenout můžeme právě kooperaci BMW s projektem vietnamské automobilky VinFast. Ta vznikla v roce 2017, a už rok na to představila první prototypy postavené na základech starších BMW. Mnichovská automobilka se stala totiž jedním z hlavních partnerů projektu a poskytla firmě přístup k patentům a know-how pro výrobní proces (více o projektu VinFast, který v roce 2018 prezentoval na autosalonu v Paříži dokonce David Beckham, čtěte zde)

Až půlmilion motorů

„Kromě nabízeného majetku a souvisejících technologií pro montáže motorů a testování jsou k dispozici pro kteréhokoli potencionálního klienta zařízení zaměřená na výzkum a vývoj hnacích ústrojí,“ dodává Nicole Trice z Gordon Brothers.

Nick Jordan z divize oceňování a průmyslu uvádí, že linka, která vyráběla motory specifikace ekonormy Euro 6, je vybavena tak, že umožňuje úpravu na produkci agregátů i podle chystané normy Euro 7, a je také připravena pro hybridní technologie. Na lince půjde po potřebných úpravách a seřízení vyrábět jiné motory než původní čtyřválce BMW.

Zařízení umožňuje vyrobit plně nastrojenou pohonnou jednotku každých přibližně třicet sekund v závislosti na variantě motoru. V jednosměnném provozu linka umožňuje vyrobit za rok až 190 000 jednotek, 380 000 ve dvousměnném a až půlmilion motorů v třísměnném provozu.

Konec pro polovinu motorů v nabídce

Nabídka přichází ironií osudu zrovna ve chvíli, kdy automobilka předestřela plán na redukci nabídky motorů. Přechod na elektromobilitu, která je aktuálně jediným východiskem, jak dostát emisním limitům, si vyžádá vyškrtnutí až poloviny spalovacích jednotek. Při prezentaci svých finančních výsledků za loňský rok – zisk klesl oproti roku 2018 o třetinu na pět miliard eur (přes 130 miliard korun) – zároveň BMW uvedlo, že redukce nabídky má začít už od roku 2021. Do konce roku 2022 tak chce ušetřit přes 12 miliard eur (přes tři sta miliard korun) a zaměřit se na elektrifikované modely, kterých má být do roku 2023 pětadvacet, z nich více než polovina budou čisté elektromobily.

Těžištěm nabídky značky se mají stát čtyřválcové dvoulitrové jednotky, často v hybridizovaném provedení. Amen je podle spekulací vycházejících z prohlášení šéfa vývoje Klause Fröhlicha s benzinovým dvanáctiválcem a naftovým čtyřturbovým šestiválcem a tříválcem.

Kromě pohonných jednotek se mají škrtat také celé modely. První na řadě budou pravděpodobně některé karosářské varianty aktuálních modelů. Chce se zároveň zaměřit na modely, které jsou teď v kurzu a vydělávají, což jsou SUV a crossovery.