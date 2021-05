Formentor není jen vylepšený Seat. Je to jedinečná Cupra, dravec za milion

Svalnaté auto se silným motorem a sportovním zvukem, které je radost řídit. Při pohledu do návrhů budoucích emisních norem to zní jako závan právě odcházejících časů. Nová značka Cupra chce ale právě s takovým modelem zvaným Formentor prorazit.



Slovem Cupra označoval Seat své nejvýkonnější modely, tedy podobně, jako Škodovka prodává Octavii RS nebo Kodiaq RS. V roce 2018 ale Seat dostal zelenou k tomu použít toto jméno pro zcela samostatnou značku, která ovšem bude sdílet koncernovou techniku. Nejprve byly na trh uvedeny modely, které v podstatě pokračovaly v původním označování nejsilnějších modelů Seatu slovem Cupra, jen se toto jméno nedávalo na konec, ale na začátek – takže vznikla třeba Cupra Ateca místo dřívějšího Seatu Ateca Cupra.

Zakládat v dnešní době nové sportovní a prémiové značky založené na technice jiných stávajících modelů je odvážný pokus, který se nemusí vyplatit. Před dvaceti lety snad, ale ne dnes, když se kvůli snižování nákladů a zpřísňujícím se emisním předpisům sune automobilový svět k ukončování výroby silných spalovacích motorů a jejich náhradě elektrickými pohony.

Jak ukazuje třeba koncern Stellantis, může mít stejný 100kW elektrický motor malé auto, SUV i dodávka, a to hned pod několika různými logy. Vidí tady někdo prostor pro novou sportovní značku?

Cupra Formentor je ovšem sama o sobě skvělá. Každému, koho auta ještě baví, bych doporučoval ji vyzkoušet. Jestli čekáte jen nějaký vylepšený Seat, tak vás rychle vyvede z omylu. Tohle je lepší, než čekáte.



Začíná to už designem, který řada lidí přirovnává dokonce k Lamborghini Urus. Je poměrně agresivní, což asi ke sportovnímu autu patří, byť příklad takového Fiatu 500 ukazuje, že „usměvavější“ design nestárne.

Cupra Formentor v číslech VZ 2.0 TSI 4Drive délka/šířka/výška/rozvor (mm): 4 450/1 839/1 511/2 680

zavazadlový prostor (l): 420

max. výkon (KW / k): 228/310

max. točivý moment (Nm): 400

max. rychlost: 250 km/h

zrychlení na 100 km/h: 4,9 s

průměrná spotřeba dle výrobce: 7,7 l/100 km

průměrná spotřeba v testu: 10,1 l /100 km

základní cena: 774 900 Kč (1.5 TSI)

cena testovaného vozidla: 1 486 900 Kč

Formentor je prvním modelem značky, jehož karoserie není z velké části shodná s nějakým Seatem, ale jde o designově zcela svébytný crossover. Samozřejmě že podobnou cestou se vydala v posledních letech řada automobilek, v tomto směru nejde o originální nápad, ale svalnatá karoserie je pohledná ze všech stran a designéři zkrátka odvedli dobrou práci. Autu to sluší zejména zezadu, kde čtyři koncovky výfuku slibují pořádnou dávku adrenalinu. Na ulicích poutá zaslouženou pozornost a během testu se na něj ptali jak muži, tak ženy.

Seata nezapře

Interiér už pro toho, kdo zná aktuální nabídku modelů značky Seat, tak originální nebude, protože řada prvků, zejména grafika přístrojového štítu a infotainmentu, je prakticky shodná. Ale aspoň se liší od ostatních koncernových vozů, byť je vidět, že změna byla často ovlivněna snahou o úsporu nákladů a sdílení technologií. Třeba zvuk se ovládá potažením prstu po dotykové ploše pod centrální obrazovkou, ale zatímco u Octavie je tato plocha vodorovná, u Formentoru svislá apod. Vysloveně faul ve hře „jak dokázat, že tohle není Seat“ pak je, že při připojování telefonu přes Bluetooth se vám v seznamu viditelných zařízení vůz objeví pod jménem Seat… Tohle se trochu nepovedlo.

Kdo by ale se seaty neměl posledních pár let žádnou zkušenost, bude z interiéru nadšený. Zapadne do sportovních skvěle tvarovaných sedadel s integrovanými opěrkami hlav, může si celkem jednoduše navolit vzhled přístrojového štítu, který mu může ukazovat třeba hodnoty přetížení v zatáčkách, a středová dotyková 12palcová obrazovka je přehledná a rychle reagující.

Startuje se tlačítkem na volantu, druhým podobným tlačítkem snadno přepínáte mezi jízdními režimy, aniž byste dali ruce z volantu. Z hlediska praktičnosti může být Formentor překvapivě i autem pro všední den – na zadních sedadlech se posadí i dvě 190centimetrové osoby, v kufru je prostor pro 420 litrů zavazadel.

Berte silný benzin

V oblasti pohonných jednotek čerpá Formentor plně z koncernové zásobárny a nabídne variantu pro lidi, kteří jen chtějí udělat dojem, i pro opravdové fanoušky řízení. Já osobně bych si auto s motorem 2.0 TDI 110 kW, který je v každém druhém koncernovém autě, prostě nekoupil jen proto, že je dražší a má na kapotě většině lidí neznámé logo. Ale podle sdělení automobilky po „kampani s opravdu dobrou nabídkou financování“ je největší zájem o motor 1.5 TSI 110 kW.

Koupit si ale takový motor je dle mého názoru naprosté mrhání potenciálem auta. Naštěstí je tu koncernový poklad, který ještě ekologičtí plánovači zapomněli přidusit, motor 2.0 TSI. Agregát naladěný v tomto případě na 310 koní a 400 Nm maxima točivého momentu v podstatě nemá až na spotřebu slabé místo.

V kombinaci s automatem DSG, pohonem všech kol a mezinápravovou spojkou umožňuje nejen zrychlení z 0 na 100 za 4,9 sekundy, ale také skvělou ovladatelnost.

Možná převod řízení by mohl být trochu strmější, ale to je snad jediná hnidopišská výtka, kterou v této souvislosti k Formentoru mít. Na sešlápnutí plynu reaguje v širokém spektru otáček, ve sportovním režimu k tomu přidá i hutný zvuk, který zní mnohem lépe než třeba v Octavii RS.

Výborně fungují i příplatkové brzdy Brembo, které nevadnou ani po intenzivním používání. Jen se smiřte s tím, že za méně než devět litrů Naturalu 98 stovku kilometrů asi nezvládnete, pravděpodobně to bude spíš víc.

Pochvalu zaslouží i excelentně naladěný podvozek. Zrychlení a reakce auta na plyn vám zvedne tep poprvé, ale podruhé vám ho auto vyžene vzhůru při průjezdu utaženou zatáčkou, jejíhož tvaru se sveřepě drží a nepustí. Na uzavřené zasněžené trati musí být s Formentorem ještě větší zábava. Zkrátka lépe už motor, podvozek, převodovku a brzdy snad ani nešlo sladit. V normálním režimu ale nejsou tyto schopnosti na úkor komfortu pro běžnou jízdu třeba s rodinou na chalupu.

Jen pro tyhle účely by ale byl Formentor zbytečným luxusem, když jeho počáteční cena je 774 900 Kč za verzi s pohonem jen jedné nápravy a motorem 1.5 TSI 110 kW. Testovaná verze už vyjde na hodně ambiciózních 1 334 900 Kč. Přímý konkurent se mu hledá dost obtížně. Nejblíž jí je sourozenecká Cupra Ateca 2.0 TSI 221 kW, která vyjde na 1 299 900 Kč. Ne tak okázalý a o trošku méně výkonný Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 4Motion 221 kW přijde ale pouze na 1 108 900 Kč, levnější je i Audi SQ2. Naopak BMW X2 M35i 225 kW pak vyjde na 1 435 200 Kč.