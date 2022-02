Cupra má šancí být první automobilkou nové doby: věří virtuálnímu světu NFT

Když před čtyřmi lety vznikla Cupra coby samostatná značka lehce vyčleněná ze španělského Seatu, na první pohled to moc smysl nedávalo. Ano, Seat dlouhodobě tak trochu trpí určitou krizí identity, kdy se španělská značka koncernu VW tak nějak pohybuje v pozicích jak sportovní značky, tak značky cenově dostupné. Ne, že by se to muselo vylučovat, ale Seat v tom i vzhledem k neustálým změnám plánů ve vedení koncernu pořád tak trochu „plaval“. Cupra coby samostatná sportovní značka tak na první pohled pomohla ukotvit i samotný Seat, nicméně to automobilka mohla udělat sama o sobě.

Pravý důvod existence Cupry jsme se ale vlastně dozvěděli až nyní, v době čtvrtého výročí vzniku značky, které Cupra oslavila 22. 2. 2022. Firma totiž představila svůj plán Cupra2 (číst to máme jako Cupra na druhou), jehož součástí je mimo jiné i intenzivní vstup do digitálního světa – a to rovnou do světa momentálně velmi rezonujících pojmů Metaverse a NFT. Zatímco Seat tedy zůstává svěží, ale přitom víceméně tradiční automobilkou pro mainstreamového zákazníka, Cupra potvrzuje, že chce být dynamická. A to nejen co se jejích skutečných aut týče. A že se vlastně nebojí ničeho.

Cupra tedy naznačuje, že chce být vším, jen ne tradiční automobilkou. Je to možná první skutečný pokus o definici „automobilky nového věku“. Věku, kdy samotná individuální mobilita nebude tím jediným, co mají automobilky zákazníkům zpřístupňovat a hlavně to, na čem mohou vydělávat. Řada automobilek se dnes z role „výrobců automobilů“ snaží pasovat do role „prodejců mobility“, kam spadají i plány na různé vlastní služby sdílení vozů a další přidružené služby. Ty mají Seat a Cupra také v plánu (a částečně už v portfoliu), nicméně Cupra jde dál. Ukazuje, že předmětem byznysu automobilek nemusí v budoucnu být pouze samotné fyzické dopravní prostředky a služby na nich založené.

Za volantem Cupry Formentor Před časem jsme měli možnost krátce okusit kompaktní SUV Cupra Formentor. Auto, které se na fotkách tváří jen jako trochu přizvedlý hot-hatch má ve skutečnosti úplně jiný charakter. Charakter, který nám ve světle nastíněné strategie dává o něco větší smysl, než sám o sobě. I když má totiž Cupra Formentor výkon 310 koní, na stovku zrychlí za 4,9 sekundy a její turbomotor má zátah jako lokomotiva (a také zlověstně šumící turbo), do chování hot-hatchů má daleko. I v nejsportovnějším jízdním režimu totiž zůstává Cupra Formentor relativně komfortní. Je dobře ovladatelná, ale emoce si namísto zatáček rozhodně ponechává na ty vzácné chvíle, kdy řidič může plynový pedál, víc než jen polechtat někde na rovince. Ne že by se Cupra Formentor v zatáčkách chovala jakkoli záludně – ne, jede jako po kolejích a oblouky zvládá suverénně i v rychlostech, ve kterých se do nich vzhledem k pudu sebezáchovy většina řidičů naštěstí nevrhne. Ale k té divočině v zatáčkách vlastně tolik jako hot-hatche nevybízí. Celkový charakter dělá z Cupry Formentor spíš překvapivě rychlý express i na dlouhé trasy, který se přitom neztratí ani na té zakroucené okresce. Řidič si v něm může své každodenní cesty do práce a z práce trochu „opepřit“, ale dlouhé štreky si užije v pohodlí a ve stylovém prostředí kabiny. Tak trochu nám Cupra připomíná tradiční americké muscle-car vozy: rychlá, vizuálně divoká a efektní. Zároveň je však přizpůsobená době a evropskému prostředí: je tedy kompaktní a má v sobě i špetku té praktičnosti.

U aut jako takových samozřejmě Cupra zůstane. Během virtuálního setkání s novináři to potvrdil Wayne Griffiths, předseda představenstva značky Cupra. „Naše auta jsou určena generaci zákazníků, kteří nemají komu co dokazovat, ale zároveň chtějí vystoupit z řady a nechtějí jezdit auty, kterými jezdili jejich rodiče a prarodiče,“ naznačil zaměření značky na mladé a dynamicky smýšlející řidiče, kteří si jízdu vozem Cupra budou moci dovolit i díky různým alternativním způsobům vlastnictví a provozování automobilů. „Chceme provokovat naším designem. Jsme značkou pro mladou generaci řidičů a jsme emotivní, a to jak ve spalovacím, tak elektrickém světě,“ dodal Griffiths. Zároveň oznámil, že firma chystá další dva svébytné modely, které doplní její stávající portfolio.

Vedle aut ale chystá Cupra i vstup do virtuálního světa. Značka oznámila, že letos spustí platformu Metahype, která má být součástí světa Metaverse – ve kterém zase pro změnu mnozí vidí nástupce dnešní podoby internetu. A co ve virtuálním světě Cupra nabídne? Kromě interakce se zákazníky a fanoušky značky, třeba včetně virtuálních hudebních festivalů, i auta. „Můžeme vytvořit digitální dvojče našeho auta a nabídnout ho v metaverzu. Nebo to můžeme udělat i naopak, nejprve vyvinout kompletní digitální vůz, a ten pak přetavit ve skutečné auto,“ naznačuje Wayne Griffiths možnosti.

Připouští přitom, že zatím konkrétní podobu „nabídky“ značky ve virtuálním světě nezná, firma teprve zkoumá možnosti. „Rozhodně to ale nevnímáme jen jako marketingovou aktivitu. Metaverse je budoucnost a kdo tam do deseti let nebude, nebude vůbec. Naši zákazníci budou v Metaverse trávit čas, bude to zábavní a obchodní platforma,“ říká Griffiths. Jistý si je však v tom, že Cupra nebude pouze prodávat virtuální autíčka, kterými by mohli uživatelé doplnit své avatary ve virtuálním světě. „V tom nevidíme žádnou přidanou hodnotu a my přidanou hodnotu tvořit chceme,“ vysvětluje Griffiths.

Roli by podle něj v budoucnu mohly v aktivitách Cupry hrát takzvané nezaměnitelné tokeny – NFT. To je relativně nový pojem založený na blockchainu, kdy digitální token zcela jasně definuje sám sebe (a je tedy jedinečný) a zároveň může takto odkazovat i na fyzický produkt.

NFT by mohl, zjednodušeně řečeno, být jakýmsi VIN auta v digitálním světě. Jak s tím Cupra nebo jiní naloží, to ukáže až čas. Cupra také ukázala, jak si představuje onu možnou přidanou hodnotu a propojení virtuálního a skutečného světa. V rámci prezentace ke 4. výročí ve videu ukázala myšlenku nezvyklé závodní série: třeba na letištní ploše by se utkali závodníci ve vozech Cupra. Plocha by byla prázdná, místo výhledu z oken auta by však závodníci měli na hlavě brýle pro virtuální realitu a v nich vytyčenou trať. Ta by mohla být i velmi futuristická, jako z nejdivočejších počítačových her.

Cupra tedy hledá cestu, jak do digitálního světa proniknout, ale zároveň zachovat význam samotných skutečných aut. Tedy, alespoň prozatím – kdo ví. Naznačená cesta značky teď možná zní a působí až příliš futuristicky, příliš technokraticky. Ale kdo ví. Třeba Metaverse jednou skutečně bude tím, co si dnes někteří nedovedou představit ani v nejdivočejších snech a Cupra může jednou být známa jako první automobilka tohoto digitálního světa. A první automobilka, která bude mít nulové flotilové emise ne proto, že se zbavila spalovacích motorů, ale že se zbavila aut úplně.

To však dost předbíháme a dáváme prostor vlastní fantazii: o ničem takovém představitelé značky nehovořili. Momentálně tedy můžeme mladé značce popřát hodně štěstí k jejím čtvrtým narozeninám a mnoho úspěchů do budoucna. Ať už je ta budoucnost jakákoli.