Vítěz garážových vrat zvolil červenou. Startuje od nich autoškola

„Mám velkou radost, určitě to stálo za to. Trochu mě totiž demotivovaly řeči z okolí, že vrata stejně nevyhraji. A ejhle, ono se to stalo,“ sdílel pocity z nových vrat Zdeněk.



I přes komplikace způsobené koronavirovou pandemií a nouzovým stavem se výherce svých vrat dočkal. Zástupci společnosti Trido mu v květnu předali výherní poukaz a místo si pořádně zaměřili. Na začátku června se pustili do výměny.



„Vše zabralo mnohem méně času, než jsem čekal. Ráno o půl osmé chlapi přijeli a v poledne už bylo hotovo,“ popsal Zdeněk iDNES.cz s tím, že čekal mnohem delší montáž, protože nikdy není úplně jisté, do čeho montéři jdou. Vše nakonec proběhlo hladce, rychle a bez komplikací.



Výherce si mohl navolit celkový vzhled vrat, tedy jejich členění, barvu i prolisy. I když místo starých plechových teď stojí nová elektronická, barva jim zůstala jasně červená.

„Zvolil jsem dělená vrata v červené barvě, protože moje garáž je součástí řadových garáží patřících k bytovému domu, kde se střídá červená a žlutá barva vrat. Mám vlastně štěstí, že končíme řadu červenou, se žlutou bych se srovnával hůře,“ vtipkuje Zdeněk.

S finálním vzhledem výhry i montáží je moc spokojený. Jen, jak poznamenal, si bude muset zvyknout na nižší strop a hlídat své vysoké klienty. „U garážových vrat tohoto typu se sníží výška stropu i šířka vrat, s tím je třeba počítat. Pro někoho to může být negativum, ale já osobně mám vlastně to štěstí, že nejsem tak vysoký a pozor na hlavu si dávat nemusím,“ směje se. Zdeňkova garáž hostila a dál bude hostit klienty jeho autoškoly. Všechny jízdy na motorce i v autě začínají a končí zde.

Garáž Zdeněk postavil po rozvodu rodičů, protože najednou nebylo kde parkovat auto. Uzavřela řadu již stojících garáží a její stavba nebyla snadná, protože sousedům se nezamlouvala. Po pár letech užívání navíc musel řešit opravu střechy a izolaci pod podlahou. Vrata nakonec seřízl, ale táhlo pod nimi a vítr do garáže foukal listí a v zimě sníh. Celý příběh vítězné garáže si přečtěte ZDE.