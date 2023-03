Slovensko přitvrdí proti opilým řidičům. Za dvě promile pět let vězení

Zpřísnit postihy navrhla menšinová vláda premiéra Eduarda Hegera i v případě tragických nehod, které zaviní opilý profesionální řidič.

Návrh novely trestního zákona počítá se zavedením zvláštní kategorie, a to stavu těžké opilosti, tedy řízení vozidla v době, kdy řidič má alespoň dvě promile alkoholu v krvi. Právě v těchto případech by soudy mohly ukládat viníkům přísnější tresty.

Slovensko uplatňuje nulovou toleranci alkoholu za volantem. Pokud má řidič do jednoho promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta a zadržení řidičského oprávnění. Silnější opilost, stejně jako odmítnutí dechové zkoušky nebo řízení pod vlivem drog, je v zemi trestným činem. Za to běžným řidičům nyní hrozí roční vězení, řidičům z povolání až pět let za mřížemi.

Loni soudy na Slovensku, které má 5,4 milionu obyvatel, shledaly vinnými 4640 obžalovaných z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky; jen 301 z nich uložily trest vězení, většina odsouzených vyvázla s podmínkou či peněžitým trestem a zákazem řízení.

Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec loni na podzim řekl, že při zhruba 12 procentech z celkového počtu dopravních nehod v zemi bylo u řidičů zjištěno požití alkoholu.

Ke zpřísnění trestů za jízdu pod vlivem alkoholu vybídli někteří slovenští politici po loňské tragédii, kdy opilý řidič ve vysoké rychlosti vrazil v centru Bratislavy do skupiny lidí na zastávce městské hromadné dopravy. Nehoda si vyžádala pět mrtvých.