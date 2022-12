Můžete za volant? I zbytkový alkohol může stát řidičák a pokutu až 50 tisíc

Je nesporné, že alkohol významně ovlivňuje vnímání. Je narušená schopnost koordinace, rovnováhy, odhadu vzdálenosti, člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek takzvané tunelové vidění. Velkým problémem je i to, že alkohol odbourává zábrany, a tak se z tichých, plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci. To vše zvládne i zbytkový alkohol, ačkoliv samozřejmě záleží na tělesné konstituci řidiče. Ta je však úplně bezpředmětná z pohledu zákona, který zbytkový alkohol nijak netoleruje.

Rána po večírku bývají krutá, a právě kombinace zbytkového alkoholu, únavy a často i bolavé hlavy může vést k velmi nebezpečným situacím. Pamatujte, že pro policii je navíc alkohol jako alkohol. Nerozlišuje mezi zbytkovým a čerstvým. Pro takzvaný zbytkový alkohol je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce. Může mít i hladinu dosahující až jednoho promile, a přitom si myslet, že už je v pořádku.

„Už při nikterak výjimečné situaci, kdy si pětasedmdesátikilový muž mezi osmou večerní a půlnocí dá čtyři piva a panáka, může ještě ráno při cestě do práce nadýchat 0,26 promile. A přijít tak o řidičák až na půl roku,“ popsala policejní tisková mluvčí Michaela Richterová.

Řidičák vždy, trestný čin jen někdy

Tresty za jízdu pod vlivem alkoholu se liší v závislosti na tom, kolik má řidič upito. „Z hlediska zákona je důležité, zda je řidič vlivem návykové látky ve stavu, který vylučuje způsobilost bezpečně řídit motorové vozidlo. Hranice, kdy obviněný již není způsobilý bezpečně řídit motorové vozidlo je u každého jiná, na základě lékařských posudků je však prokázáno, že nikdo není schopen bezpečně řídit motorové vozidlo, pokud hladina alkoholu v jeho krvi přesahuje jedno promile. Proto je právě jedno promile hranice pro trestný čin. Pokud je hladina alkoholu nižší, věc je řešena příslušným městským úřadem jako přestupek,“ popsala Michaela Richterová.

Ve chvíli, kdy je řidiči naměřeno pod 0,3 promile, jde jen o přestupek s pokutou až do výše 20 tisíc korun. Trestné body v tomto případě nejsou udělovány, nicméně zákaz řízení ano, a to až na rok. V případě, že je řidiči naměřeno od 0,3 do jednoho promile, znovu půjde o přestupek s totožným trestem, ke kterému však úřady přidají sedm trestných bodů.

Jakmile je řidiči naměřeno nad jedno promile, jde už o trestný čin. V tomto případě se může pokuta dostat až na 50 tisíc korun. Zákaz řízení je udělován až na dva roky, přičemž řidič musí počítat také se sedmi trestnými body, a hlavně s podmíněným nebo nepodmíněným trestem až jednoho roku ve vězení. Ovšem v případě, kdy způsobí ublížení na zdraví, větší škodu na majetku nebo jiný závažný následek, může skončit ve vězení až na tři roky.

A co odmítnutí dechové zkoušky? Moc se nevyplatí, protože v takovém případě přijde automaticky pokuta až 50 tisíc korun, sedm trestných bodů a zákaz řízení až na dva roky.

Policisté pak všechny důrazně varují, aby nikdy nesedali do auta k někomu, u koho mají jen podezření na to, že jsou pod vlivem alkoholu. Důvodem může být i to, že u řidičů, kteří mají od 0,3 do 0,9 promile, existuje sedmkrát větší pravděpodobnost, že nabourají. U těch, kteří mají od jedné do 1,4 promile, je riziko nehody 31× vyšší. A u těch, kteří jednou s 1,5 promile a více je podle policistů riziko dokonce 128× vyšší.

Statistika

„U nehod s alkoholem je riziko zranění a úmrtí až 2,5násobně vyšší oproti ostatním nehodám,“ vyplývá z průzkumu České kanceláře pojistitelů (ČKP). „Zatímco přibližně 18 procent všech dopravních nehod šetřených policií končí zraněním či úmrtím účastníka, u nehod s alkoholem se jedná o 43 procent nehod zahrnujících zranění či úmrtí,“ uvedl pojistný matematik ČKP Petr Jedlička. Podíl nehod pod vlivem alkoholu podle organizace za rok 2022 dosahuje úrovně 4,9 procenta, což představuje pokles oproti 5,1 procenta z roku 2021.

V letech 2020 až 2022 došlo v Česku celkem ke 282 446 nehodám, které šetřila Policie ČR. Z tohoto počtu 14 490 nehod bylo po požití alkoholu. Nehody pod vlivem alkoholu celkem způsobily 5474 lehkých zranění, 630 těžkých zranění a 96 úmrtí. „Alkohol také hraje roli v téměř 13 procentech nehod se stromy, které tvoří celkem osm procent z celkového počtu nehod s přítomností alkoholu,“ upozornila ČKP.

„V našem aktuálním průzkumu se deset procent lidí přiznalo, že usedají za volant po požití alkoholu nebo jiných návykových látek častěji než v předchozím roce,“ uvedl Jan Matoušek z České asociace pojišťoven. „Mezi hlavními příčinami nehod se objevuje nepřizpůsobení rychlosti, nevěnování se řízení, nezvládnutí řízení vozidla, nesprávné otáčení nebo couvání či jízda po nesprávné straně vozovky,“ dodal Jan Chalas ze společnosti DataFriends. Co se týče nejčastějších míst nehod řidičů pod vlivem, dominují křižovatky velkých měst.

Mezi nejrizikovější oblasti s nejvyšším výskytem nehod pod vlivem alkoholu patří podle ČKP tradičně oblast jihozápadní Moravy a západu Čech, zejména Plzeňska. Konkrétně v okrese Břeclav nastává každá osmá vzniklá nehoda pod vlivem alkoholu, zatímco v celorepublikovém průměru vzniká každá dvacátá nehoda z důvodu požití alkoholu. Enormní rizikovost vychází také v okrese Plzeň-sever, Tachov, Znojmo, Hodonín a Jindřichův Hradec, kde podíl nehod pod vlivem alkoholu vždy překračuje deset procent všech šetřených nehod.