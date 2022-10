Poprvé šli na vysokou školu. Oběťmi nehody v Bratislavě jsou hlavně studenti

„Dnes truchlíme. Je hrozné, kolik bolesti dokáže způsobit arogance a nezodpovědnost. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám, blízkým, přátelům a spolužákům obětí včerejší tragické nehody na Zochově ulici, mezi kterými byli i studentka a student naší univerzity,“ uvedlo vedení slovenské Univerzity Komenského. Všem, kteří to potřebují, také nabídlo služby psychologa.

Později univerzita dodala, že i jednadvacetiletá žena, jež na následky svých zranění zemřela v nemocnici, na škole studovala. Celkem zemřelo pět lidí, čtyři z nich byli studenti. Přímo na místě tragédie v noci vyhasl život dvacetiletého Marka z malé obce Ždiar nedaleko polských hranic. Mladý muž studoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu a ještě v neděli byl podle portálu Korzár na soupisce svého fotbalového týmu jako náhradník.

Syn místního poslance a brankáře jel až po zápase vlakem do Bratislavy, kde měl v pondělí začít druhý ročník studia. Také pátá oběť údajně pocházela z východu Slovenska, konkrétně z Kežmarku. Kromě studentů Komenského univerzity na zastávce zahynul i student prvního ročníku Fakulty informatiky a informačních technologií Slovenské technické univerzity.

„Je to tradičně přestupní zastávka našich studentů, kteří míří na fakulty a internáty do Mlýnské doliny. Jeden z nich tam už nikdy nepřijde. Je smutné, že to způsobila hrubá nezodpovědnost a tupá arogance jednotlivce,“ řekl rektor této instituce Oliver Moravčík.

Zabavit auto a peníze poslat pozůstalým

Nehoda Slovenskem otřásla a mnohé rozhořčil především fakt, že za ni může opilý řidič. „Auto za alkohol! Bez milosti! Už stačilo. Kolik nevinných lidí má ještě zemřít jen proto, že nějaký ožralý Debo si myslí, že on to dá? Na zastávce Zochova jsem, tak jako všichni studenti z Mlýnské doliny, pravidelně pět roků přestupoval na devětatřicítku. V tuto noc tam vyhasly životy mladých lidí, kteří tu trasu jeli poprvé a bohužel naposledy,“ napsal na Facebooku ministr financí Igor Matovič.

V reakci na noční nehodu v Bratislavě, kterou zavinil opilý řidič, proto navrhuje drastická opatření. Ta by se podle něj týkala řidičů, kterým policisté naměří víc než jedno promile alkoholu v krvi. Podezřelý z noční tragédie nafoukal 1,69 promile. „Auto v rukou ožralého řidiče je nebezpečná zbraň. A když se někdo rozhodne se zbraní v rukou ohrožovat nevinné lidi, musíme k němu přistoupit tak, jako by chodil po ulici a náhodně jen tak střílel,“ míní ministr financí.

Automobil proto v případě přijetí jeho návrhu propadne v prospěch státu. „Bez debaty. Nemilosrdně. Okamžitě na místě. A co když bude mít (řidič) auto půjčené? To samé. Prosím, nechť si dotyčný (vlastník vozu) u opilce uplatní náhradu škody. Zadržená auta půjdou následně do veřejné dražby a z výtěžku se bude financovat odškodnění obětí a jejich příbuzných. Už opravdu stačilo!“

Také ministr vnitra Roman Mikulec chce opilé řidiče trestat mnohem přísněji než dosud. „Lidem musíme dát jasně najevo, že když budou řídit pod vlivem alkoholu, bude je to stát hodně,“ varuje. Mluví například o doživotním odebrání řidičského průkazu a nevylučuje ani zabavení auta, jak o něm hovoří Matovič. Mikulec však chce při tvorbě patřičné legislativy dát prostor odborníkům.

Řízení motorových vozidel s více než jedním promile alkoholu je v zemi trestným činem. Viníci však obvykle nekončí ve vězení a z trestního řízení vyváznou s podmínkou nebo peněžitým trestem. Nicméně jak upozorňuje list Sme, slovenští soudci v posledních letech auto opilým řidičům zabavují čím dál častěji. Jen v roce 2019 se tak stalo v 38 případech.

Čaputová zapálila svíčky

Policejní prezident Štefan Hamran oznámil, že bude usilovat o zpřísnění trestů pro pachatele podobných činů. „Za úplnou samozřejmost považuji automatické odebrání řidičáku na dlouhé roky. Mluvím o trestech pro řidiče přistižené při kontrole,“ dodal Matovič a pozůstalým vyjádřil upřímnou soustrast. Totéž učinili i slovenský premiér Eduard Heger a prezidentka Zuzana Čaputová.

Oba přitom rovněž odsoudili jízdu pod vlivem alkoholu. „Nezodpovědnost nepatří za volant a alkohol už vůbec ne. Prosím, chovejme se zodpovědně,“ napsal Heger. „Alkohol při jízdě autem nemá místo. Při sedání za volant se vždy, prosím, rozhodujme a chovejme zodpovědně, abychom svým jednáním nezpůsobili neštěstí a smutek jiným lidem,“ apelovala zase hlava státu.

Na místě nehody v pondělí zapálila svíčky a položila květiny. „Je velmi těžké uvědomit si, že pěti rodinám se jejich blízcí už nikdy nevrátí domů. Tato zastávka je nesmírně frekventovaná a stát na ní mohl kdokoliv,“ řekla Čaputová.

Zuzana Čaputová Pár slov matky, ktorá je toho času prezidentkou:



Sekundy alebo metre delili tých, ktorí zomreli od tých, ktorí prežili. Napadajú nám prirodzené otázky, prečo sa to stalo, prečo práve oni. Viacerí z nich, mladí ľudia, ktorí mali svoje sny, lásky, túžby pred sebou.



Všetci nevinné obete nezodpovednosti. Pripomínajú nám, ako sa v sekunde môže všetko zmeniť. Ako v sekunde môžeme prísť o to najdrahšie. Keď som toto písala, prišla informácia o ďalšej obeti, 21-ročná študentka. Ako ...jedna z mojich dcér. 226 226

Šedesátiletému řidiči, jenž se při nehodě pravděpodobně vůbec nesnažil brzdit a při dopadení se choval agresivně, teď podle slovenských médií může hrozit přísnější trest sedm až dvanáct let vězení, protože zabil více lidí najednou. „Vystoupil jsem z autobusu, velmi pomalu šel k tabuli odjezdů a o pět až deset sekund později mi auto profrčelo za zády a bohužel odhodilo lidi okolo,“ popsal jeden z údajných svědků.

Policie zatím nikoho neobvinila, nicméně za volantem zřejmě seděl Dušan Dědeček, generální tajemník Deaflympijského výboru Slovenska, což je organizace zastupující neslyšící sportovce. Na sedadle spolujezdce podle Markízy seděl Dědečkův syn, rovněž opilý.