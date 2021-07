Přístrojovka z mobilu a šetření benzinu. Yamaha vylepšila svůj městský hit

Populární nmax je nejprodávanějším skútrem v kategorii zákazníků 40+. „Má ale široké spektrum zákazníků: od mladých přes majitele pouze řidičského oprávnění B až po důchodce co jezdí na ryby nebo v neděli na nákup,“ poznamenává Martin Novotný z YMoto, dealerství japonské značky.



Fešný Japonec totiž nabízí od každého trochu - štíhlý sportovní design, komfortní jízdu, svižný výkon, a ještě s ním ušetříte za benzin. Není tedy divu, že Yamaha NMax 125 je nejprodávanějším modelem z řady Yamaha Urban Mobility a doposud se jej prodalo přes 72 tisíc kusů. Yamaha NMax je odpověď na model PCX od Hondy.

Společně se silnějším bratrem jménem NMax 155 tvoří téměř dvě třetiny prodeje Yamahy v segmentu skútrů. A tak se výrobce pustil do úprav a nmax posunul zas o kus výš. My jsme zbrusu novou Yamahu prozkoumali.



Hned na první dobrou je této svižné lasičky znát změna vzhledu. Kráska na sobě zamakala: má sportovnější vzezření, krásný matný tmavě modrý lak se dočkal vyšší úrovně povrchové úpravy, přední LED světlomety a zabudovaná obrysová světla působí dynamičtěji, podobné drobné změny najde bystré oko i vzadu.

Přední kapotáž slibuje každému, kdo na ni nasedne, lepší ochranu před větrem a deštěm. Jízda je tišší, protože v Yamaze vylepšili i aerodynamiku celého skútru.

Změn se dočkaly i útroby nmaxu. To, co nejde vidět, ale na jízdě ocení především nováčci, je přepracovaný rám. Nově navržený středový tunel zvládne pojmout větší palivovou nádrž – teď už na 7,1 litru benzinu, takže dojedete dále… ale hlavně níže v centru umístěné těžiště zajistí jezdci větší stabilitu a v zatáčkách či mezi kanály na silnici se vám bude snadněji manévrovat.



Že je yamaha osvědčenou kráskou do města, není žádná novinka – psali jsme zde. Letos však oproti konkurenci ještě přitvrdila a přináší řadu drobností, které skútraři dojíždějící do školy či za prací, hodně ocení.

Nmax se chlubí systémem kontroly trakce, takže nezradí ani začátečníky na kluzké silnici, tramvajových kolejích či kostkách po dešti. Jakmile stroj zmerčí známky prokluzu pneumatiky, okamžitě omezí výkon přenášený na zadní kolo. Jistější jízdu nabízí také kotoučové brzdy vepředu i vzadu, obě s ABS.

Velkou letošní inovací je volitelná funkce START/STOP. Zapínám tlačítko, které mi při zastavení na semaforech nebo před přechodem pro chodce automaticky vypíná motor a při uvolnění brzdy a otočení rukojeti ihned startuje. Systém známý z aut snižuje spotřebu paliva i emise, přitom starty z křižovatek zůstávají stejně hbité.

Bezklíčové zapalování vám zajistí svižnější starty.

Jednoválcový čtyřtakt se pyšní technologií BlueCore, kterou výrobce označuje za nejčistší a nejekonomičtější pohonnou jednotku, jakou kdy modely nmax měly: zvyšuje účinnost spalování, účinnost chlazení a snižuje tak ztráty energie.

BlueCore využívá variabilního řízení ventilů (VVA) motoru, vačkový hřídel sání má dva palce, jeden pro nízké až střední otáčky a druhý pro vysoké otáčky. Systém VVA mezi nimi plynule přepíná a jízda je tak svižná a motor (s výkonem 9 kW při 8 000 otáčkách ) maximálně účinný.



Uživatelsky je velmi příjemný: výkon motoru je plynulý, hbitý a na město i na okresky při delším výletu rozhodně dostačující. Ani v téměř devadesátikilometrové rychlosti za městem se nic netřese, neklepe. Drobnější nerovnosti yamaha dovede perfektně zahladit, i díky nastavitelným tlumičům je to radost. Nebýt protivětru, nemá jezdec pocit, že by se pohyboval někde na hranici přijatelné rychlosti.



Tato holka zkrátka neztrácí elán ani v kopcích, či v zatáčkách. Kdo na ni sedne, rázem se na cestě cítí jistě a bezpečně a při kroužení okolo Brd či Prahy se tak může zaměřit na krásu okolí či plynulost jízdy. Japonka za vás odvede práci a vy si na ní krásně vyčistíte hlavu.



Vychytávky pro náročnější

Mimo jízdní vlastnosti se u letošního nmaxu firma zaměřila i na praktické nezbytnosti, které oceníte při pravidelných jízdách: nově je vybavená jednotkou Yamaha Communication Control Unit. Do telefonu si stahuji bezplatnou aplikaci Yamaha MyRide a telefon se skútrem páruji přes Bluetooth, a najednou mám přehled.

Servis: kdy a za kolik 1 tisíc km: Olej - kontrola dle rozpisu výrobce. Cena 1 800,-



Olej - kontrola dle rozpisu výrobce. Cena 1 800,- 6 tisíc km: Olej, vzduchový filtr, ventily - kontrola dle rozpisu výrobce. Cena 2 800,-

Olej, vzduchový filtr, ventily - kontrola dle rozpisu výrobce. Cena 2 800,- 12 tisíc km: Olej, vzduchový filtr, svíčka, ventily - kontrola dle rozpisu výrobce. Cena 3 100,-

Olej, vzduchový filtr, svíčka, ventily - kontrola dle rozpisu výrobce. Cena 3 100,- 18 tisíc km: Olej, vzduchový filtr, řemen, ventily - kontrola dle rozpisu výrobce. Cena 3 800,-

Zdroj: YMoto

To, co jsem Yamaze vytýkala loni, už mám k dispozici: můžu sledovat stav akumulátoru i oleje, spotřebu paliva, ujeté kilometry. Ale umí i úhel náklonu, zrychlení, průměrnou rychlost či ujetou vzdálenost. Aplikace dokonce dokáže vyhledat místo pro parkování nebo porovnávat data s komunitou ostatních jezdců nmaxu.

Novému LCD přístroji přibyly ikonky, které mě po cestě dokážou upozornit na příchozí hovor, mail či sms. Je fajn, když vidím, že mě někdo shání, ale už netuším kdo a zda stojí za to zastavit a telefon vyřídit.

Japonka přesto zůstala minimalistická a při cestách mě nic neruší – vše výše popsané si mohu zkoumat z telefonu na zastávce na kávu, při jízdě vidím pouze to, co je pro mne v danou chvíli důležité: obří digitální číslo s rychlostí, stav nádrže, čas a případně ukazatel směrovek. A to stačí.

Je vidět, že Yamaha se z nedostatku učí. Letos už mám kromě otevřené hluboké kapsy pod přístrojovou deskou k dispozici i další uzavíratelnou s napájecí 12V zásuvkou pro telefon.



A třešinka na dortu: na tuto ladnou krásku můžete od letošního roku nasednout a nastartovat bez klíčků. S technologií SMART Key dokážete skútr aktivovat už tehdy, pokud máte klíče v bundě nebo v tašce, takže mé ranní starty byly rychlejší a pohodlnější. Stejně tak ji můžete zamknout a v klidu odejít. Pokud zůstane nedovřený prostor pod sedadlem, nmax se vám sám ozve.

Jako vše ostatní, i cena se zde mírně zvedla. Novou Yamahu NMax 125 pořídíte od 79 990 korun.



Sečteno podtrženo: osedlat si zbrusu novou Japonku byl zážitek. Poté, co se pokocháte krásným matným lakem (červená, tmavě modrá a šedá varianta) a štíhlým designem, vás příjemně překvapí uživatelská vstřícnost skútru a nakonec jízdní vlastnosti a důraz na plynulost a bezpečnost. Dynamický nmax je dobrou volnou do města i na víkendové rande: tady máte jistotu, že to vždycky klapne.