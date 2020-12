Manuál začínajícího veteránisty: Škody mají potenciál, vzácnost připlatíte

Jenže existuje i řada jiných, mnohem levnějších modelů, které rovněž ozdobí vaši sbírku nebo vás stylově odvezou na veteránský sraz či jízdu pravidelnosti. Navíc s nízkými provozními i servisními náklady v porovnání s dobovou zahraniční konkurencí. Některé dlouho bojovaly s pošramocenou pověstí plevelného modelu (Škoda 120), jiné zase nejsou příliš známé, protože se nevyráběly v tak masových počtech (Š 1202 STW). Pokud vás váš nový veterán s okřídleným šípem začne bavit, můžete si k němu ve firemním muzeu nechat sestavit rodokmen.

Škoda Felicia (1994)

Ceny: od 40 tisíc korun za kusy, které dávají smysl

Technika z 80. let, vyladěná do moderní podoby v praktickém a spolehlivém balení, stála za úspěchem novodobé Felicie, což je vlastně důkladně zmodernizovaný Favorit. Z té se právě nyní stává youngtimer a jestli si ji chcete pořídit, neváhejte. Ceny těch nejhezčích (jiné nemá význam kupovat) už klesat nebudou, dnes máte šanci takovou sehnat třeba za třicet tisíc a za pár korun ji ve značkovém servisu ještě stále uvést do dokonalého stavu. Pokud chcete spekulovat na budoucí růst hodnoty, hledejte špičkově vybavené verze Laurin & Klement, případně GLX s co nejbohatší doplňkovou výbavou a vrcholným motorem 1.6; takové budou jednou nejcennější.

Z výroby uměly mít i posilovač řízení, klimatizaci, čtyři airbagy, ABS či kožená sedadla s výškovým nastavením u řidiče. Na běžné svezení samozřejmě stačí obyčejnější verze, ideální je nezničitelný motor 1.3. Ten dostal od modelového roku 1996 (ještě před faceliftem) vícebodové vstřikování, s nímž jezdí nesrovnatelně lépe a úsporněji, avšak umí se i jednou za dlouhý čas relativně draze porouchat. Preferujte předfaceliftovou verzi s nízkou maskou, která lépe vypadá a jednou bude cennější. Ideální by samozřejmě bylo sehnat raritní čtyřdveřový kabriolet Metalex, kterých vzniklo jen něco přes třicet, či zajímavý volnočasový pick-up Fun (vyrobeno 4016 kusů), ty už ale nejsou levné ani snadno dostupné. Historii Škody Felicie čtěte zde