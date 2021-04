Nadšená motorkářka Jolana Voldánová: Prvně jsem „lehla“ už v autoškole

Jak se z vás stala motorkářka?

Můj muž si udělal řidičák na velkou motorku někdy před šesti lety, do té doby se pohyboval na skútru. Pro něj to bylo snadné, intuitivní, vlastně všechny praktické dovednosti ovládal, stačilo se jen zdokonalit a úspěšně projít teorií. Já to měla o poznání horší, jízda na motorce se mi strašně líbila, jako „baťůžek“ jsem se tetelila blahem při každé vyjížďce. Jenže každý motorkář vám řekne, jak je omezující, když někdo sedí na tandemu, tomu totiž musíte přizpůsobit nejen jízdu, ale vlastně i prožitek. Když to zkrátím, tak poukaz do autoškoly jsem dostala jako dárek k narozeninám s tím, že když to dám, kupujeme mi vlastní motorku.

Auto řídím od osmnácti. A jestli si někde připadám jistá jako řidička, tak vážně v autě. Jolana Voldánová