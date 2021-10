Tisíce řidičů pádí k Benešovu moc rychle, začnou chodit pokuty

Výsledek? „Jen za posledních pět let jsme tam řešili 172 dopravních nehod, které byly nahlášené na Policii ČR. Jedna nehoda byla se smrtelným zraněním,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí benešovské policie Barbora Schneeweissová. To všechno se má už během několika málo dnů změnit. Řidiče tam má uklidnit nové úsekové měření, které bude dohlížet na rychlost ve zhruba tři kilometry dlouhém úseku.



Ty už jsou nainstalované a fungují ve zkušebním provozu. To znamená, že sice rychlost měří, avšak řidičům obálky s fotografií a složenkou domů nechodí. I když radary nad silnicí jsou dobře vidět a řidiči už o nich ve většině případů i vědí, rychlost stejně nedodržují. „Jen od začátku září zaznamenaly radary přes osm tisíc případů překročení rychlosti,“ uvedla dále benešovská policejní mluvčí. Přitom během pár dnů budou radary spuštěny do ostrého provozu. Zatím město čeká ještě na potřebná povolení a doplnění dopravního značení.

Změří náklaďáky i motorkáře

Projíždějící vozidla sleduje hned šest kamer, vždy v obou směrech. Důvodem je podle benešovského místostarosty to, že v tomto úseku neuniknou radarům ani motorkáři. „Je to v tomto úseku důležité, protože právě účastníky dopravních nehod byli motorkáři,“ vysvětluje Tichovský. Zároveň tyto měřiče umí rozpoznat i to, zda se proti němu řítí osobní, nebo nákladní vozidlo.

Jak vysoká bude pokuta za překročení rychlosti, ale zatím není jasné. Podle místostarosty Romana Tichovského by to ale mohlo být kolem jednoho tisíce korun.

Ještě než byly radary u silnice namontovány, muselo se město vypořádat s vandalem. „Došlo k poškození přípravy, která tam byla provedena, to znamená poškození chrániček a základových konstrukcí portálů. Museli jsme to tedy nechat všechno opravit,“ dodal Tichovský s tím, že vandala se dopadnout nepodařilo.