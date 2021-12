Ceny ojetin letí vzhůru. Aut je málo, bazarníci je syslí, až víc zdraží

Zájemci o koupi auta z druhé ruky by neměli váhat. Jen za poslední tři měsíce klesl počet ojetých aut v nabídkách prodejců o 10 procent. „Ceny nabízených aut se přitom neustále zvyšují a předpokládáme, že už v únoru budou o dalších až pět procent výš než dnes,“ uvádí Šulta, jehož Carvago spolupracuje s 66 tisíci prodejci aut z celé Evropy.

Globální krize v automobilovém průmyslu, způsobená nedostatkem čipů, materiálu, ale i pracovních kapacit, se dramaticky promítá také do trhu ojetin, tento trend sledují od loňska všichni prodejci aut. „Počet nabízených vozů z druhé ruky spadl na úroveň krizového období roku 2009. Zatímco dříve se množství ojetých vozů každoročně zvětšilo o jedno až tři procenta úměrně tomu, jak stoupal počet aut na silnicích, nyní je počet inzerovaných vozů stejný jako před 12 lety, kdy svět drtila globální ekonomická krize,“ komentuje Šulta a předpovídá, že bude hůř, zejména pro ty, kteří koupi vozu odkládají v naději, že ceny začnou brzy opět klesat. „A doufat nelze ani v reálné slevy ojetých aut, která od prvního ledna ‚zestárnou’ o rok. Naopak. Aut bude ještě méně a budou dražší. Stačí sledovat dynamiku vývoje trhu,“ uvádí. A cituje ze statistik, které si Carvago vede a průběžně je analyzuje.

Ojetiny do 100 tisíc eur s nájezdem od 500 do 500 tisíc kilometrů a bez přívlastku „bourané“, do čehož spadne většina aut v inzerci, letos na trhu podražily o padesát tisíc korun. „Začátkem letošního roku byly takové vozy nabízeny v inzerci na českém trhu v průměru za 377 tisíc korun. O tři čtvrtě roku později, v říjnu, už to bylo 425 tisíc. Během krátké doby tak ceny poskočily o 13 procent,“ vypočítává Šulta. „Jinými slovy, kdo s koupí auta váhal, mohl v případě nejprodávanějších modelů nižší střední a střední třídy reálně prodělat téměř 50 tisíc korun.“

A všímá si, že za stejné peníze si takový zákazník koupil horší nebo přinejmenším opotřebovanější auto. „Na začátku roku ukazoval tachometr nabízených ojetin průměrně 111 tisíc najetých kilometrů, v říjnu 118 tisíc. Pro mnohé řidiče přitom rozdílových sedm tisíc kilometrů představuje nájezd za celý rok,“ komentuje.

Jakub Šulta z analýz Carvaga vyvozuje, že v průběhu následujících tří měsíců klesne nabídka vozů dostupných k prodeji o dalších 5 až 10 procent. „Stojí za tím tři faktory: další odstávky výroby během vánočních týdnů, cyklická nižší prodejnost vozů v prosinci a také současná nechuť lidí dávat svá auta k výkupu. To vše se na cenách odrazí,“ vysvětluje.

Obchodníci si podle šéfa evropského tržiště s ojetinami situaci dobře uvědomují. „Zásadně se snížila jejich ochota poskytovat slevy, na poptávané modely sepisují pořadníky a s ojetinami dokonce spekulují. Sázejí na to, že čím dříve nakoupí a později prodají, tím vyšší zisk realizují,“ říká Šulta.

Čeští dealeři podle něj objednávají každý den zahraniční ojetiny po kamionech, aby měli po Novém roce co prodávat. „Zejména vyžadují modely, které jsou na lokálním trhu už teď nedostatkové. Kromě toho reálně stahují z nabídek auta, o nichž vědí, že je za půl roku budou schopni prodat s vyšším ziskem. Vzniká tak pozitivní zpětná vazba, kdy růst cen vytváří tlak na další růst. Pokud tedy pořízení ojetého vozu zvažujete, radíme jednat rychle. Zlepšení situace není na dohled,“ uzavírá.