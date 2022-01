Stáčení tachometrů nahradil podvod s inzeráty, až třetina jich je falešná

Nedostatek čipů a rostoucí ceny nových aut nutí stále víc zájemců o auto hledat svůj vůz mezi těmi ojetými. V poslední době zdražují i ojetiny, pořád jsou však pro velkou skupinu zákazníků buď jedinou, nebo výrazně výhodnější cestou, jak se dostat k vlastnímu dopravnímu prostředku. A autobazary stále nejsou v mnoha případech rájem poctivých obchodních praktik.

Dříve hlavní problém spočívající ve stáčení tachometrů se podařilo službám jako Cebia výrazně omezit. Je tu však jiný problém. Stále častěji se totiž stává, že si zákazník najde na internetu vůz, který by mu vyhovoval výbavou i cenou, ale po příjezdu do autobazaru zjistí, že všechno je jinak.

Odborníci dokonce tvrdí, že takových aut je v nabídkách 20 až 30 procent. Není to celoroční stavu všech prodejců, ale kolísá spíše v návaznosti na prodejní sezonu a marketingové kampaně jednotlivých prodejců.

„Nejčastější otázkou, se kterou se setkávají operátoři naší zákaznické linky, překvapivě nejsou dotazy ohledně stavu vozidla. Zájemci se místo toho ptají, zda nabízené vozidlo je skutečně k dispozici pro prodej. Čeští motoristé jsou totiž zvyklí, že u běžných autobazarů jsou prakticky všechny vozy s nápadně zajímavou cenou falešné a slouží jenom jako lákadlo,“ tvrdí Robert Imling, ředitel prodeje ojetých vozů Louda Auto+.

Vykoupit dostatek pěkných aut bylo pro bazary složité i dříve, natož v dnešní době, kdy z trhu meziročně zmizelo množství ojetin. Falešné inzeráty, v nichž je vůz konkrétního typu, stáří a nájezdu nabízen za cenu výrazně nižší, než odpovídá reálné situaci na trhu, mohou výkupčímu samozřejmě pomoci dotlačit prodávajícího k akceptování menší částky.

Hlavním důvodem však je, že autobazary takovým falešným inzerátem nalákají zákazníka do své provozovny, kde mu řeknou, že se auto právě před chvíli prodalo nebo že je mimo prodejní plochu, přesunulo se do jiné pobočky apod. A prodejci spoléhají na to, že když už zákazník vážil cestu, přesvědčí ho, že je pro něj lepší auto jiné značky nebo za jiné peníze. Každopádně tak výhodné jako v inzerátu už to rozhodně nebude.

Na první pohled by se mohlo zdát, že taková praxe drtivou většinu zákazníků naštve, rozčilení odejdou z prodejny a autobazar s těmito praktikami brzo zkrachuje. Praxe je přitom úplně jiná. Každé auto je v podstatě originál – s různým nájezdem, v různém stavu, různou výbavou, minulostí, původem, nájezdem, bouračkami, majiteli apod. Část zákazníků tak sice odejde, ale většinu dokážou prodejci přesvědčit, že si třeba nemusejí koupit například octavii, pro kterou přišli, ale že je za stejné peníze s lepší výbavou k dispozici jiná značka. Nebo že když si vezmou úvěr, můžou si dovolit něco lepšího.

„Kdyby to celé nefungovalo, nikdo to nebude dělat,“ tvrdí člověk, který se v branži pohybuje řadu let a z pochopitelných důvodů nechce být jmenován. Jeho totožnost však redakce iDNES.cz zná. „Dělají to tak všichni, protože ten, kdo to dělat přestane, nejspíš zkrachuje. Dramaticky klesne objem zájmu o auta z webu, vyhledávačů, agregátorů atd. A čím míň lidí se ozve, tím menší procento taky nakonec koupí.“

Podobný problém se týká i výbavy. Prodejci slibují v inzerátech prvky, které konkrétní vůz nemá. Spoléhají na to, že si zákazník před podpisem smlouvy chybějících položek nevšimne nebo že se ho alespoň podaří přesvědčit na jiný vůz z nabídky. Podle dat společnosti Carvago prodejci ojetin nejčastěji přikrášlují skutečnou výbavu o elektricky seřiditelná sedadla, tempomat, bezklíčové odemykání, okenní rolety a druhou sadu kol.