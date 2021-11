Dekáda ojetin začíná. Aut z druhé ruky ovšem ubývá a budou dál zdražovat

Se změnami na trhu aut se očekává, že přichází dekáda ojetin. Obchod s nimi se stal seriózní součástí vašeho podnikání. Jak se na to připravujete? Sledujete růst?

U nás všechno začalo už před mnoha lety, nikoli teď. Certifikovaný program Škoda Plus, díky kterému prodáváme ojeté vozy prostřednictvím naší sítě po celé republice, je už na trhu několik let, je etablovaný. Z pohledu počtu prodaných ojetých aut jsme jednička. Základem je „hardware“. Dnes jsou v tomto programu všichni naši obchodní partneři. Součástí jsou i požadavky, jak má prodej ojetých aut vypadat. Téměř polovina dealerů v Česku má na ojetá vozidla speciální showroom. To znamená, že kvalita a pocit zákazníka jsou u většiny z nich srovnatelné s prodejem nových aut, a to včetně všech procesů, personálu, školení a podobně. Myslím si tedy, že připraveni jsme.

V posledních letech se povedlo lidi naučit, že ojetiny se nemusejí nutně kupovat s očekáváním ihned začínajících problémů s původem auta, jeho historií a podobně. Jejich pořízení může mít opravdu úroveň blížící se zážitku při koupi nového auta. My tomu říkáme, že kultivujeme trh s ojetými vozy. Neměl u nás historicky dobrou image.