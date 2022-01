Ceny ojetin dál stoupají. Vystřelí o dalších 15 procent, stejně jako loni

Ceny se začaly výrazně zvyšovat již v minulém roce kvůli odstávkám automobilek způsobeným nedostatkem čipů. Lidé tak místo nových vozů, na které by mnohdy museli čekat i 14 nebo 16 měsíců, začali více nakupovat ojetá auta. Jejich cena kvůli tomu loni vzrostla o deset až 15 procent.

„Zákazníci nechtějí čekat na nové vozy, a proto hledají ojetiny. Zvyšující se zájem pak pochopitelně šroubuje jejich ceny. A netýká se to jenom zánovních ojetin. Ceny rostou i u starších aut, protože jich začíná být na trhu výrazný nedostatek. Původní majitelé je totiž nemají za co vyměnit, tak je ani nenabízejí k prodeji. Ke slovu se tak čím dál tím více dostávají starší ojeté vozy ze zahraničí, u kterých však hrozí, že budou opravdu ve špatném technickém stavu. Jinak by se prodaly na lokálním trhu,“ uvedl předseda asociace autobazarů APPAA Petr Přikryl.

Podle ředitelky skupiny Aures Holding provozující autobazary AAA Auto Karolíny Topolové ceny budou pokračovat v růstu. „Může jít dokonce o podobné tempo jako v roce 2021, kdy to bylo průměrně o 15 procent, u některých modelů i více. Budou nadále působit faktory, které se na zvyšování cen podílejí – nedostatek ojetých vozů na trhu, zvýšený zájem o individuální automobilovou dopravu a tlak na zavádění elektromobility. Je samozřejmě otázkou, jaký dopad bude mít i nastupující nová vlna koronaviru omikron,“ dodala.

Ceny podle Jiřího Grunda z Asociace obchodu ojetými automobily táhnou vzhůru i rostoucí úrokové sazby, které prodražují financování nejen nových, ale i ojetých vozů. „Každému doporučuji s koupí prověřené ojetiny neotálet, protože trh zatím nevysílá žádné signály, že by se situace měla vyvíjet opačně,“ řekl.

V Česku v současnosti působí podle APPAA okolo 500 autobazarů. Z těch menších, které nabízejí v průměru okolo 50 vozů, jich podle prognózy asociace asi desetina ukončí činnost. Podle Přikryla se dají očekávat rovněž akvizice a pokračující nástup značkových prodejních programů, jako je DasWeltAuto, Autosphere, Louda Auto+ nebo Škoda Plus.