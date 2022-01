Nové časy: Hledáme Tototu či Nossan. Čína popotahuje Francouze za kopírování

Z někdejší Modré továrny Bugatti konečně vyženou myši a opět se tam nastěhují nablýskané supersporty. Mnozí si konečně pořídí své vysněné wolsvageny, susuki, peigeoty, telsy a tototy. Jen si na ně třeba počkají i čtyři roky. Už to dospělo tak daleko, že Číňané obviňují z plagiátorství Francouze, zatímco Vietnamci budou v Německu místo trabantů vyrábět vlastní auta. Volva dostanou jména a Ferrari ředitele „na baterky“. A co víc – leden odhalil, jak dobře umějí ryby na souši navigovat, ale i to, jak se „důchodci“ na Rallye Monte Carlo umějí chovat jako štiky v rybníce.